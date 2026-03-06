День красоты — для прекрасной половины

Подготовка к празднику в Доме реабилитационного проживания длилась больше месяца, наполнив все пространство радостью и ожиданием чуда. Самые смелые участницы тщательно готовились к празднику. Вешалки заполнялись красивыми нарядами, подбирались обувь и все необходимые аксессуары.

Одну из главных ролей в организации Дня красоты сыграла Вера Васильева-Буглай, которая координировала все этапы подготовки этого масштабного мероприятия и блестяще выступила в роли ведущей. В подготовке праздника также приняли участие почти все сотрудники учреждения, а также его верные друзья-волонтеры.

Красота – дело хлопотное! Для женщины главным украшением, несомненно, является прическа, ведь именно она подчеркивает ее индивидуальность и красоту. Накануне праздника в гостях у проживающих побывала руководитель Школы парикмахерского искусства Наталья Гасан со своими «волонтерами красоты», чтобы в преддверии Дня красоты примерить образы для дам. Некоторые виды преображения требуют атмосферы настоящего салона. Именно поэтому Наталья Николаевна гостеприимно открыла двери своей Школы перед проживающими ДРП. Прекрасные дамы смогли насладиться заботливым отношением мастеров и высоким уровнем сервиса в настоящей профессиональной обстановке, позволяющей реализовать любые задумки стилиста. Профессионализм и душевная теплота Натальи Николаевны помогли раскрыть природное очарование каждой участницы.

И вот долгожданный праздник состоялся! Сотрудники ДРП искренне восхищаются и гордятся своими подопечными — главными участниками проекта. Они справились со своей задачей не хуже профессиональных моделей: учились ходить по подиуму под руководством Веры Валерьевны, улыбались, позировали и стойко выдержали все фотосессии и видеосъемки.

Дом реабилитационного проживания выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении праздника - директору АНО «Культурный след» Екатерине Лобановской, директору магазина одежды Татьяне Леонтьевой, профессиональному фотографу Анне Щербицкой. Сердечная благодарность за внимание, профессионализм и добрые эмоции Наталье Гасан и ее команде - Лилии Похел, Анне Миловацкой, ️Татьяне Овсянниковой, визажисту Юлии Кирилловой, фотографу Николаю Гатко.

Этот день надолго запомнится проживающим! Этот праздник доказал: когда люди объединяются ради доброй цели, рождаются настоящие чудеса. Пусть он станет началом новых ярких событий и добрых дел!

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Николая Гатко

Больше фото: https://vk.com/album-6774815_310315392