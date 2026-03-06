В программу капремонта Ленобласти вошли системы газоснабжения

«В Ленинградской области стартовала программа капремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах. Особое внимание — безопасности и скорости. Замена газовых стояков, гибкой подводки и установка приборов безопасности проведена за три дня. Фонд капремонта, подрядчик, газовые службы, УК и стройконтроль подтвердили: оборудование привели в полное соответствие с современными стандартами, повысили надежность обеспечения многоквартирных домов газом», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Внимание — к деталям: помощь в снятии и установке кухонной мебели жителям оказали сотрудники подрядной организации ООО «Центр газ». После завершения работ была проведена проверка герметичности и работоспособности газовых труб и оборудования специалистами АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», строительным контролем Фонда капитального ремонта и управляющей компании.

Такая работа будет идти во всех районах Ленинградской области.