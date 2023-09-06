«Сердце» Нового Света и домик для белочки

Площадка с игровым оборудованием, малыми архитектурными формами и современным покрытием стала частью проекта благоустройства территории вокруг муниципального здания по программе «Комфортная городская среда».

31 августа по случаю торжественного открытия нового общественного пространства в Новом Свете состоялся настоящий праздник, главными героями которого стали дети. Там, где раньше был пустырь, заросший сорняками, теперь появилась игровая и спортивная площадка – с качелями, тренажерами и скалодромом. Территорию благоустроили в комплексе: вокруг административного здания создали зону отдыха – разбили газоны, клумбы, замостили дорожки, поставили скамейки, сделали освещение.

По словам главы администрации Новосветского поселения Елены Огневой, это уже шестая по счету территория, благоустроенная по программе «Комфортная городская среда»:

- Мы участвуем в программе каждый год, жители активно голосуют, и на будущий год тоже надеемся получить финансирование очередного проекта. Благоустройство данного объекта состояло из двух частей. Первая половина была выполнена по программе «Комфортная городская среда» на сумму чуть меньше 9 млн рублей: 2,5 млн – из федерального бюджета, почти 5,5 млн рублей – из бюджета Ленинградской области и оставшиеся 900 тысяч – из бюджета Новосветского поселения. На вторую часть благоустройства мы получили субсидию к Дню образования Гатчинского района – тоже порядка 9 млн рублей. Само здание торгового центра мы привели в порядок собственными силами: заменили окна, подправили фундамент и фасад, чтобы помещение стало привлекательнее для арендаторов – на первых этажах есть свободные площади.

Привлекательной стала и прилегающая территория: заасфальтирована парковка и подъезды со всех сторон, на пешеходных дорожках сделано набивное покрытие и брусчатка, установлены спортивные снаряды, скамейки, малые архитектурные формы – например, домик для белочки, за который голосовали жители. Озеленение – газоны, клумбы – тоже вошло в проект. Для поддержания порядка на территории ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Главным украшением площадки стало традиционное «сердце» – декоративный элемент из композита на металлическом каркасе: «Я люблю Новый Свет». Чтобы эти слова не расходились с делом, Елена Огнева призвала жителей беречь созданное. Комфорт и эстетика – теперь в наших руках.

Екатерина Дзюба