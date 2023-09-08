Музей памяти Виктора Арнаутова в Вырице: начало большого дела

Виктор Михайлович Арнаутов (1896-1979) - русский художник-монументалист с мировым именем, профессор Стэнфордского университета, член Союза художников СССР. В жизни этого человека как в зеркале отразилась история России двадцатого века. Выходец из Малороссии, офицер Первой мировой войны, удостоенный Георгиевского креста, ученик знаменитого мексиканского художника Диего Риверы, член коммунистической партии США, художник Виктор Арнаутов оставил заметный след в искусстве Америки и России.

Фрески и муралы Арнаутова украшают храмы, дворцы и общественные здания. Его живописные и графические работы хранятся во многих национальных музеях по всему миру и выставляются на аукционах. Полотна художника можно увидеть в Русском музее. И, наконец, его память бережно хранят в Вырице, где он провёл последние годы своей жизни, продолжая создавать свои талантливые живописные работы.

Идею создания в Вырице культурного пространства, посвящённого памяти художника, предложила Татьяна Павловна Тоидзе - жительница Вырицы, близко знавшая вдову Виктора Арнаутова, Нонну Талепоровскую.

Непосредственное участие в создании музея также принимает депутат Вырицкого поселения Елена Кочнева. Инициативу создателей нового музея поддержал глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, который предложил выделить для этой цели просторное помещение в Вырицком культурном центре. В свою очередь, всестороннюю поддержку энтузиастам готова оказывать директор культурного центра Ирина Игнатьева.

Очень рады появлению нового художественного центра в Вырицкой детской школе искусств. Директор школы Инна Комарова предложила для первой музейной экспозиции работы талантливых учеников — победителей и лауреатов творческих конкурсов. Эту выставку можно будет увидеть в Вырицком культурном центре в день концерта джазового оркестра Давида Голощёкина.

Также в рамках организации художественного музея планируется выставка изделий вырицких мастеров. Организаторы музея поставили перед народными умельцами серьёзную задачу — представить изделия и творческие работы, носящие исключительно «вырицкий» характер.

Напомним, 17 сентября, в 19 часов, Вырицком культурном центре состоится благотворительный концерт народного артиста России Давида Голощёкина. Вокал — лауреат международных конкурсов Юлия Касьян.