Кредитоваться на сотни тысяч для пенсионерки не составило труда – ни в одном банке ей не отказали. И за все время, пока продолжались звонки мошенников с ценными указаниями, женщина так и не пришла в себя и не остановилась – видимо, пока не исчерпала свой кредитный потенциал.

31 августа в Коммунарский отдел полиции обратилась 68-летняя жительница Коммунара, ставшая жертвой телефонного мошенника. Неизвестно, какое волшебное слово сказал ей преступник, но она послушалась и обогатила его почти на 2,7 млн рублей.

21 августа пенсионерке позвонил «сотрудник Центрального банка РФ», который рассказал, что от ее имени, якобы, поступили заявки на кредит. В связи с чем необходимо переоформить лицевой счет. Далее этот «сотрудник» убедил даму следовать его указаниям, и она сняла со своей карты Сбера 235 тысяч рублей и перевела на счет некоего Сергея Павловича Тимошенкова через терминал в Пушкине.

«Но это были еще цветочки»: на следующий день дама отправилась в Петербург и в банке «ВТБ» на Ленинском проспекте оформила кредит на сумму 650 тысяч рублей, которые, по наущению злоумышленника, она отправила двумя переводами на две разных банковских карты.

Далее в банке «Хоум кредит» на Московском проспекте пенсионерка взяла в кредит 207 тысяч рублей – и перевела их не номер третьей карты, продиктованный мошенником.

Не останавливаясь на достигнутом, через два дня по указанию преступника она снова поехала в Петербург и в отделении «Альфа Банка» на Московском проспекте оформила заем на сумму 210 тысяч рублей, которые отправила на очередную банковскую карту злоумышленников.

Почуяв золотую жилу, преступник в телефонной трубке ковал железо, не отходя от кассы: пенсионерке было велено снять деньги с кредитки – и 290 тысяч рублей отправились мошенникам через терминал в салоне «МТС».

Легкость, с которой банки дают кредиты пенсионерам, поражает воображение: 25 августа в отделении «Почта Банка» пожилая женщина оформила кредит на 900 тысяч рублей, и перевела их преступникам в банке «ВТБ» в Пушкине. После чего от неустановленного лица ей пришло сообщение с изображением документов, свидетельствующих, что взятый ею кредит в «Почта Банке», якобы, закрыт.

Через пять дней в «Совкомбанке» в Пушкине гражданка получила последний заем на сумму 200 тысяч, отправила эти деньги на счет какого-то Вячеслава Юрьевича Юдина, и на этом ее хождения по банкам закончились. На следующий день дама обратилась в полицию.

Ущерб составил 2 млн 692 тысячи рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.