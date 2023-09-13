В Гатчине задержана подозреваемая в квартирной краже
8 сентября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 28-летняя администратор одной из автошкол с заявлением о том, что в ночь на 8 неизвестный через незапертую входную дверь проник в ее трехкомнатную квартиру в доме 3 по улице Слепнева в Гатчине, откуда похитил кожаный рюкзак, в котором находились документы, а также беспроводные наушники, 2 000 рублей, ключи. Общий материальный ущерб составил 8 000 рублей.
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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
12 сентября опергруппой у дома 21 по улице Слепнева в г. Гатчине по подозрению в совершении данного преступления задержана 31-летняя местная жительница.
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