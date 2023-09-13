Вектор развития столицы Ленобласти

В 2023 году депутаты утвердили стратегию развития города Гатчины – с учетом текущей ситуации. Основные задачи – повышение комфорта проживания в Гатчине и увеличение численности населения. Причем не только за счет миграционных процессов, но и за счет внутреннего ресурса – повышения рождаемости, увеличения числа многодетных семей.

На предстоящую перспективу губернатором определен вектор развития Гатчины как столицы Ленинградской области. Но, как заметила Людмила Нещадим, пока не используется в полном объеме исторический и культурный потенциал нашего города, его географическое положение с точки зрения привлечения туристов. Слабо развита туристическая инфраструктура. И это направление нашло свое отражение в стратегии развития.

- Я предложила губернатору проект строительства в Гатчине регионального культурно-делового центра. Земля есть. Мы объективно понимаем, что Ленобласть не располагает площадками для проведения масштабных мероприятий. Самые большие залы в области – в Гатчине в кинотеатре «Победа», в Тосно и в Горбунках, на 600 мест. Главное, сегодня есть запрос на другой формат, когда одновременно организуется много конференций, дискуссионных площадок. Новый центр дал бы возможность использовать эти площадки и различным творческим объединениям. Это должен быть целый комплекс типа регионального конгресс-холла: с гостиницей, точками общепита и всем набором услуг. Александр Юрьевич не отказывается. Я буду просить включить это мероприятие в план подготовки к 100-летию Ленинградской области, которое пройдет в Гатчине.

«Умному» городу – «умные» остановки

С 2019 года Гатчина принимает участие в программе «Умный город». Проект последовательно реализуется только за счет собственных городских средств. В текущем году проделана большая работа: актуализирована комплексная схема дорожного движения, тепло-, водо- и газоснабжения. Сейчас проводится большая работа по цифровизации всех объектов и налаживанию более эффективного взаимодействия между органами власти, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, которое позволит, в первую очередь, упростить получение жителями тех или иных услуг.

В городе появилась интерактивная карта уборки автодорог, газификации, продолжается работа по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, что дает возможность регулировать подачу тепла в зависимости от погоды.

Система «Безопасный город» используется в Гатчине на протяжении ряда лет, и в этом году будет дополнительно установлено 59 видеокамер.

- Конечно, систему нужно реализовывать с нашими партнерами, в том числе, с управляющими компаниями. Есть хороший опыт «умных» решений в части многоквартирных домов. Мы это направление начнем реализовывать с домов, которые находятся под управлением ЖКХ г. Гатчины, – сказала Людмила Николаевна.

Один из элементов всей концепции «умного города» – «умная» автобусная остановка. Начиная со следующего года, процесс обустройства таких остановок возобновится. Как подчеркнула Людмила Нещадим, «умные» остановки должны появляться там, где ведется капремонт улично-дорожной сети, с учетом трафика пассажирского транспорта.

На следующий год такие остановки сделают на улицах Чехова, Чкалова и К. Маркса, где будет проводиться капитальный ремонт. Если позволит бюджет, капитально отремонтируют и улицу Генерала Кныша – с заменой остановок.

- Конечно, дальнейшее развитие всей инфраструктуры города должно идти с учетом перспектив строительства жилья. Мы должны выдержать баланс объема вводимого жилья, наличия социальной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети, – сказала Людмила Николаевна.

Малый и средний бизнес – драйвер гатчинской экономики

- Год начинался непросто. В первом полугодии была тревожная ситуация: шло сокращение доходной части городского бюджета. Но по результатам восьми месяцев баланс достигается, и к концу года мы надеемся выйти на исполнение бюджета в полном объеме. Это даст возможность завершить все начатые проекты, – отметила глава администрации.

Бюджет города Гатчины на 2023 год составляет 1 млрд 700 млн рублей, из которых собственные доходы – 800 млн рублей. Остальное – безвозмездные поступления из различных источников, за счет участия в региональных программах. «Это дает возможность гораздо эффективнее решать задачи, стоящие перед городом, но одновременно заставляет очень взвешенно подходить к расходной части», – подчеркнула Людмила Нещадим.

Бюджет достаточно сбалансированный, что достигается стабильной ситуацией в экономике. Оборот за восемь месяцев составил почти 76 млрд рублей, рост – 103%. Объем отгруженных товаров собственного производства – более 27 млрд рублей. Вырос объем розничной торговли – почти 17 млрд рублей.

Людмила Николаевна заметила, что для Гатчины всегда важна сфера малого и среднего бизнеса:

- Сегодня в Гатчине – более 4,5 тысяч субъектов предпринимательства, на 1 августа их количество увеличилось на 135 единиц. Соответственно, растет и число занятых в этой сфере. С учетом ограниченных возможностей развития новых крупных предприятий в границах города, малый и средний бизнес – это драйвер экономики Гатчины, который формирует основательную платформу для дальнейшего социально-экономического развития города.

Кроме того, семь гатчинских предприятий включены в региональный перечень системообразующих, три из них – в перечень предприятий федерального уровня. Четыре предприятия активно включились в национальный проект «Повышение производительности труда».

Однако на гатчинских предприятиях наблюдается большой дефицит кадров. Людмила Нещадим отметила, что эту задачу – совместно с работодателями, учреждениями системы образования и правительством области – нужно решать в ближайшее время.

1 миллиард – на инфраструктуру

1 млрд 144 млн рублей из бюджета города идут на реализацию инфраструктурных объектов. Это, в первую очередь, строительство, реконструкция и ремонт автодорог местного значения – почти 800 млн рублей в этом году, устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры – порядка 260 млн рублей, формирование комфортной городской среды – почти 86 млн рублей.

На реконструкцию, модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в текущем году направлено более 101 млн рублей, сейчас идут масштабные мероприятия по замене сетей на центральных улицах Гатчины.

В 2024 году в ходе капремонта улиц Чехова, Чкалова и Карла Маркса также в первую очередь будет меняться инженерная инфраструктура.

Такая же ситуация и в топливно-энергетическом комплексе. В этом году на модернизацию и ремонт систем теплоснабжения направлено почти 150 млн рублей, из которых более 100 млн – средства областного и местного бюджетов и порядка 45 млн рублей – непосредственно средства МУП «Тепловые сети г. Гатчины». Заменены теплосети на ул. Зверевой и Слепнева, и это лишь первый этап. На улице Авиатриссы Зверевой предстоит продолжить работу в следующем году.

Виадук и новая дорога

Состояние дорог – один из вопросов, которые больше всего беспокоят жителей – наряду с проблемами ЖКХ, благоустройством, общественным транспортом и качеством воздуха.

В прошлом году принято решение поставить во главу угла реконструкцию дорог и дворов. На эти цели направлено более 350 млн рублей с привлечением средств из районного бюджета. Из областного бюджета на реконструкцию улично-дорожной сети Гатчина денег не получила.

В программу капремонта в этом году вошли дворы на проспекте 25 Октября – за центральной почтой и на въезде, на ул. Хохлова – целый микрорайон. Сейчас идет приемка отремонтированных тротуаров на ул. Карла Маркса. Выполнен ремонт части тротуара на ул. 7-й Армии – от проспекта до лицея № 3 и тротуара на ул. Киргетова – на следующий год запланирован ремонт второй стороны. В ремонте сегодня улицы Новая и Матвеева в Химози. Улица Кустова – на завершающем этапе.

Масштабные работы ведутся на улицах Радищева и Достоевского. На ул. Красной все работы по замене сетей завершены, до конца сентября подрядчик завершит ремонт дороги и прилегающих территорий.

- Более 117 млн рублей направлено на ремонт дворов в Гатчине, – заметила Людмила Нещадим. – Но процесс этот бесконечный – город требует к себе внимания и инвестиций.

…Новой комплексной схемой организации дорожного движения в Гатчине рекомендовано провести реконструкцию улицы Сойту и построить виадук над Балтийским переездом.

- Это затратные инфраструктурные проекты, но они позволят разгрузить город. Обоснование есть. Нужно найти финансирование и получить «добро» от РЖД, – сказала глава администрации.

На следующий год в Гатчине начнется строительство прямой дороги между Мариенбургом и Аэродромом, которая будет уводить транзитный транспорт на федеральную трассу Р-23, минуя Гатчину.

Спортивному сообществу – по потребностям

Людмила Нещадим отметила, что обеспеченность спортивными объектами в городе растет, но еще не достигнуто даже 40% от норматива:

- Введен в эксплуатацию ФОК на ул. Чехова для гимнасток, ждем завершения реконструкции стадиона «Спартак» – подрядчик в очередной раз не успевает и обещает до конца сентября закончить. К 2023 году мы открыли модернизированную хоккейную коробку на Хохловом поле. Завершается разработка проектно-сметной документации ФОКа «Маяк», и на следующий год мы будем закладывать средства на его реконструкцию. Также в 2024 году планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ФОКа «Мариенбург». Продолжается поэтапный ремонт в спорткомплексе «Волна». Объявлены конкурсные закупочные процедуры на строительство Ледовой арены, пока рассчитываем только на собственные доходы.

Потребностей у спортивного сообщества много. На уровне губернатора принято решение о строительстве спортивного центра для ракеточных видов спорта. Очень ждут своей площадки легкоатлеты и те, кто занимается единоборствами. К счастью, на Аэродроме есть земля под эти цели.

Новые кадры – со школьной скамьи

По договорам социального найма на очереди стоит 240 семей. По жилищным программам – 241 семья. Сейчас идет активная работа по признанию домов аварийными, чтобы можно было включиться в федеральную программу расселения аварийного жилья. В этом году будет расселено два дома: на ул. Товарная-Балтийская, д. 1 и ул. К. Маркса, д. 39. Деньги предусмотрены.

Людмила Нещадим рассказала о строительстве новых школ, потребность в которых стоит довольно остро, и о направленности обучения:

- Отрадно, что к концу года будет готова новая школа на 825 мест в микрорайоне IQ. В школе будут открыты профильные инженерные и педагогические классы, медицинский класс. Это направления, которые актуальны для наших работодателей. Да, мы будем работать на перспективу, закладывая систему, которая позволит обеспечить кадрами гатчинские предприятия. Сейчас идет активное строительство школы на Аэродроме на 1175 мест. С педагогическим сообществом и родителями мы будем определять образовательное наполнение этой школы.

До конца года должно завершиться проектирование еще одной школы на 1175 мест на Хохловом поле – на углу улиц Крупской и 7-й Армии.

«Юность» и наноцентр

Отвечая на вопросы журналистов, Людмила Нещадим рассказала, что долгожданная реконструкция площадки «Юность» начнется в 2024 году:

- Есть проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы. Мы не выиграли федеральный конкурс и будем реализовывать проект за счет собственных средств. Надеемся, что поможет область. Проект финансово емкий, предстоит сделать много. Но место знаковое для жителей, и хочется наполнить его активной жизнью.

Людмила Николаевна рассказала, что на следующий год будут закладываться средства на разработку проектно-сметной документации по зданию бывшего молокозавода – для вовлечения его в городскую инфраструктуру.

Вызывает обеспокоенность территория, предоставленная Северо-Западному наноцентру для его развития:

- Каждый год мы наблюдаем, как она зарастает. И ничего не происходит. Я буду инициировать вопрос либо передачи этой земли в муниципальную собственность, либо использования ее вместе с ГИЭФПТ под развитие инфраструктуры профессионального образования. Или наноцентр будет развиваться – с учетом потребностей города, или переориентируется.

Пока не ясна дальнейшая судьба вещевого рынка, часть которого принадлежит собственникам, часть – муниципалитету.

- Надо совместно с предпринимателями находить концепцию вовлечения этой территории в городскую среду, – сказала Людмила Нещадим. – Сейчас достигнута договоренность с собственником земельного участка на углу улиц Красной и Соборной – неблагоустроенной на данный момент площадки. В следующем году, когда мы продолжим реконструкцию улицы Красной, надеемся, что и собственник приведет эту территорию в порядок. Ее можно использовать для проведения ярмарок, и парковка востребована в центре города.

В заключение Людмила Николаевна поздравила всех с 227-й годовщиной присвоения Гатчине статуса города и поблагодарила за совместную работу:

- То, что сделано на сегодняшний момент, дает нам возможность чувствовать себя уверенно и строить смелые планы на ближайшую перспективу.

Екатерина Дзюба