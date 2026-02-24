Ленинградским спасателям — новая техника

Новое пополнение сделает отряды мобильнее. Они смогут быстрее находить дроны и вызывать военных для их уничтожения.

«У этих экипажей две основные функции: контроль за передвижением БПЛА и своевременное информирование воинских подразделений для принятия мер по уничтожению, а также поиск обломков сбитых дронов. Это очень важная работа, потому что среди обломков могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, да и сами обломки способны вызывать пожары. Экипаж предназначен для их поиска», — отметил глава региона.