Ленинградским спасателям — новая техника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил спасательным подразделениям Ленобласти 17 единиц новой техники. Ключи от автомобилей повышенной проходимости, снегоходов и квадроциклов российского производства передали в «Экспофоруме», где проходит третий региональный форум участников СВО «Вместе победим».
Рубрики: Общество
Новое пополнение сделает отряды мобильнее. Они смогут быстрее находить дроны и вызывать военных для их уничтожения.
«У этих экипажей две основные функции: контроль за передвижением БПЛА и своевременное информирование воинских подразделений для принятия мер по уничтожению, а также поиск обломков сбитых дронов. Это очень важная работа, потому что среди обломков могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, да и сами обломки способны вызывать пожары. Экипаж предназначен для их поиска», — отметил глава региона.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.