В Команду 47 — новые герои
Дан старт второму потоку программы «Герои Команды 47» по направлению «Педагогика»: о старте приёма заявок объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании общественного совета по реализации программы.
«Специализация потока — педагогика. Задача — подготовить из ветеранов СВО авторитетных наставников для молодежи.
Особенность программы — ее участниками смогут стать не только ребята, получившие диплом о высшем образовании, но и выпускники средних профессиональных учебных заведений. На базе Гатчинского государственного университета за 6 месяцев участники получат новую профессию «Педагог дополнительного профессионального образования».
Программа откорректирована, в том числе, с учетом мнения слушателей первого потока программы. Главным критерием успешности поставил долю трудоустройства выпускников. Ветераны СВО — кадровый резерв, который необходим и в экономике, и в управлении Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.
Требования к участникам отбора:
→ гражданство Российской Федерации;
→ проживание в Ленинградской области;
→ участие в боевых действиях в рамках СВО;
→ наличие высшего или среднего профессионального образования (вне зависимости от специализации или направления подготовки);
→ отсутствие судимости;
Регистрация и подача документов продлится до 27 марта.
Подать заявку можно на сайте защитник47.рф/z