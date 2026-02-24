В Команду 47 — новые герои

«Специализация потока — педагогика. Задача — подготовить из ветеранов СВО авторитетных наставников для молодежи.

Особенность программы — ее участниками смогут стать не только ребята, получившие диплом о высшем образовании, но и выпускники средних профессиональных учебных заведений. На базе Гатчинского государственного университета за 6 месяцев участники получат новую профессию «Педагог дополнительного профессионального образования».

Программа откорректирована, в том числе, с учетом мнения слушателей первого потока программы. Главным критерием успешности поставил долю трудоустройства выпускников. Ветераны СВО — кадровый резерв, который необходим и в экономике, и в управлении Ленобласти», — отметил Александр Дрозденко.

Требования к участникам отбора:

→ гражданство Российской Федерации;

→ проживание в Ленинградской области;

→ участие в боевых действиях в рамках СВО;

→ наличие высшего или среднего профессионального образования (вне зависимости от специализации или направления подготовки);

→ отсутствие судимости;

Регистрация и подача документов продлится до 27 марта.

Подать заявку можно на сайте защитник47.рф/z