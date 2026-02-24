Широкая Масленица в Больших Колпанах

В праздничной программе, развернувшейся у Большеколпанского культурно-досугового центра, приняли участие лучшие творческие коллективы КДЦ, которые зажгли публику задорными песнями и частушками. Народные голоса ансамбля «Околица» заставили пуститься в пляс всех от мала до велика. Вокальная студия «Домино» звонкими нотами разгоняла снеговые тучи. Цирковая студия «Микс» и хореографический ансамбль «Сюрприз» закружили всех в вихре красок и талантов. А затем, как и положено в старых сказках, сошлись в честном бою Зима и Весна. И пусть в этот день мела метель - на площади кипела жизнь!

Пахло на празднике, конечно же, блинами! Большеколпанские хозяюшки испекли горы румяных блинчиков, подавая их с пылу, с жару со сметаной и вареньем. Все это сдобрили задорными хороводами, танцами до упаду и фотозонами с диковинными ростовыми куклами. Для умелых рук прошел мастер-класс по изготовлению куклы-оберега.

Пока все лакомились угощениями и провожали зиму, команда молодежного клуба «Место» творила настоящую магию. Ребята не просто помогали в организации праздника — они стали его живым сердцем. Ради улыбок детей и взрослых на площадь пришли лесные герои. Косолапый Мишка — настоящий богатырь с самым добрым сердцем. Зубастый, но очень обаятельный Волк, от которого хотелось не убегать, а только обниматься. Всех до одного успел поздравить шустрый заводной Зайка. По полной зажгла рыжая красавица-Лисичка!

Какая же Масленица без молодецких забав? Для самых смелых и сильных в этот день прошли настоящие богатырские игры. Целые команды смельчаков собрало перетягивание каната. Большеколпанские богатыри выжимали гирю словно перышко и метали ее на дальность. В веселый хоккей играли в мешках, а в валенках бегали на... телеге.

Апофеозом праздника стало сжигание Масленицы. В этом году она была особенной: в чучело положили записки с самыми сокровенными желаниями и, конечно, с тем, от чего хотели бы избавиться в новом году. Огонь забрал все невзгоды, чтобы подарить людям надежду на счастливую весну!

В этот день в Больших Колпанах чувствовалась невероятная атмосфера сплоченности, ведь организаторы объединили народные гулянья с важной патриотической миссией. Традиционный праздник с блинами, хороводами и очищающим огнем приобрел новый смысл, присоединившись к Всероссийской акции «Нашим героям». У каждого гостя была возможность написать теплые слова или просто отдать дань уважения тем, кто сейчас стоит на страже Родины, поучиться плести маскировочные сети. Масленица — это символ семейного тепла и единства, а где еще чувствовать это единство, как не в кругу тех, кто чтит память и поддерживает своих защитников.

Масленица в Больших Колпанах удалась на славу, доказав, что настоящему празднику не страшны никакие капризы природы. Праздник не только приблизил нас к весне, но и согрел сердца людей.

Подготовила Юлия Лысанюк