Награды — защитникам Отечества
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды отличившимся военнослужащим — за мужество и доблесть, проявленные при защите Отечества.
Медалью Суворова награждены сержант Евгений Сергеевич Ткаченко, ефрейтор Дмитрий Сергеевич Козлов.
«Благодарю бойцов за службу и пожелаю крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо России и Ленинградской земли», — отметил глава региона.
Благодарностями губернатора отмечены также военные медики, операторы БПЛА, специалисты по военно-политической работе, преподаватели военных академий и военные инженеры.
