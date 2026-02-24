Поиск на сайте
Награды — защитникам Отечества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды отличившимся военнослужащим — за мужество и доблесть, проявленные при защите Отечества.

Рубрики:  Общество

Медалью Суворова награждены сержант Евгений Сергеевич Ткаченко, ефрейтор Дмитрий Сергеевич Козлов.

«Благодарю бойцов за службу и пожелаю крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо России и Ленинградской земли», — отметил глава региона.

Благодарностями губернатора отмечены также военные медики, операторы БПЛА, специалисты по военно-политической работе, преподаватели военных академий и военные инженеры.