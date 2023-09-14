Например, проект «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» направлен на вовлечение в творческую деятельность молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.

– Мы проведём мастер-класс по работе с особенными ребятами для социальных учреждений региона. Также в планах образовательные мероприятия в 12 муниципальных образованиях Ленинградской области для 400 человек, — рассказал автор проекта Михаил Курочка.

Кроме того, Михаил и его единомышленники уже 19 лет проводят фестиваль творчества ребят с ОВЗ «Ветер в соснах» в Сосновом Бору. В этом году юбилейный 20-й фестиваль пройдёт с особым размахом.

– Увеличится количество участников и продолжительность фестиваля. Вместо трёх дней он продлится четыре. Мероприятие объединит 150 участников и 50 добровольцев. Впервые в рамках программы пройдут образовательные мастер-классы по актерскому мастерству, – уточнили создатели фестиваля.

Трудовой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья посвящён проект «Мастерская новых возможностей 2.0». Его участники осваивают удивительные хобби из мира русских ремёсел.

– В рамках проекта командой благотворительного фонда «Место под солнцем» и инициативными группами родителей детей с ментальными нарушениями из Кингисеппского и Подпорожского районов Ленинградской области будут созданы и оборудованы две мастерские социальной занятости. Не менее 30 ребят под руководством инструкторов смогут регулярно заниматься берестяным и швейным делом, а также изготовлением сувениров, — поделился директор представительства фонда «Место под солнцем» Никита Самойлов.

Не осталась без внимания и тема экологического просвещения. На средства гранта будет издана книжка-раскраска «Единорожек ЭКО познает мир». Она расскажет детям от 3 до 8 лет об экологии. Ребят ждут логические и творческие задания, объединенные единым сюжетом: маленький единорог из волшебного города вместе с друзьями стремится спасти планету от загрязнения и сделать людей счастливее.

– Состоять книжки будут из двух разделов: первая часть посвящена флоре и фауне Ленинградской области, вторая – важным экопривычкам. Раскраски поступят в образовательные организации и позволят детям узнать больше о животных и растениях, научат их бережно относиться к природе, — отметила заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.

Уделят в Ленобласти внимание и сохранению исторической памяти. Например, «Центр поддержки семьи» развивает и популяризирует традиции захожского коклюшечного кружевоплетения.

– Проект "Мы захожские" кружевной нитью соединяет поколения современных киришан и жителей старинной Захожи. История родного края, вплетённая в узоры захожского кружева, рассказывает нам о нас самих. Мы, изучая жизнь земляков из глубины веков, их простой деревенский быт, обряды, открываем для себя внутренний мир захожского человека и с удивлением и гордостью узнаем самих себя, — подчеркнула руководитель «Центра поддержки семьи» Елена Гордеева.

Анна Гибова