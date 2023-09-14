Возьмёмся за руки, друзья!
«Ленинградская панорама» продолжает рассказывать об инициативах наших земляков, получивших поддержку на конкурсе грантов губернатора Ленинградской области.
Например, проект «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» направлен на вовлечение в творческую деятельность молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.
– Мы проведём мастер-класс по работе с особенными ребятами для социальных учреждений региона. Также в планах образовательные мероприятия в 12 муниципальных образованиях Ленинградской области для 400 человек, — рассказал автор проекта Михаил Курочка.
Кроме того, Михаил и его единомышленники уже 19 лет проводят фестиваль творчества ребят с ОВЗ «Ветер в соснах» в Сосновом Бору. В этом году юбилейный 20-й фестиваль пройдёт с особым размахом.
– Увеличится количество участников и продолжительность фестиваля. Вместо трёх дней он продлится четыре. Мероприятие объединит 150 участников и 50 добровольцев. Впервые в рамках программы пройдут образовательные мастер-классы по актерскому мастерству, – уточнили создатели фестиваля.
Трудовой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья посвящён проект «Мастерская новых возможностей 2.0». Его участники осваивают удивительные хобби из мира русских ремёсел.
– В рамках проекта командой благотворительного фонда «Место под солнцем» и инициативными группами родителей детей с ментальными нарушениями из Кингисеппского и Подпорожского районов Ленинградской области будут созданы и оборудованы две мастерские социальной занятости. Не менее 30 ребят под руководством инструкторов смогут регулярно заниматься берестяным и швейным делом, а также изготовлением сувениров, — поделился директор представительства фонда «Место под солнцем» Никита Самойлов.
Не осталась без внимания и тема экологического просвещения. На средства гранта будет издана книжка-раскраска «Единорожек ЭКО познает мир». Она расскажет детям от 3 до 8 лет об экологии. Ребят ждут логические и творческие задания, объединенные единым сюжетом: маленький единорог из волшебного города вместе с друзьями стремится спасти планету от загрязнения и сделать людей счастливее.
– Состоять книжки будут из двух разделов: первая часть посвящена флоре и фауне Ленинградской области, вторая – важным экопривычкам. Раскраски поступят в образовательные организации и позволят детям узнать больше о животных и растениях, научат их бережно относиться к природе, — отметила заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина.
Уделят в Ленобласти внимание и сохранению исторической памяти. Например, «Центр поддержки семьи» развивает и популяризирует традиции захожского коклюшечного кружевоплетения.
– Проект "Мы захожские" кружевной нитью соединяет поколения современных киришан и жителей старинной Захожи. История родного края, вплетённая в узоры захожского кружева, рассказывает нам о нас самих. Мы, изучая жизнь земляков из глубины веков, их простой деревенский быт, обряды, открываем для себя внутренний мир захожского человека и с удивлением и гордостью узнаем самих себя, — подчеркнула руководитель «Центра поддержки семьи» Елена Гордеева.
Анна Гибова