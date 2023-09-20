Мошенники активно используют сообщения в мессенджерах

Вы получаете от хорошего знакомого или родственника сообщение с его аккаунта в мессенджере. Просьба вполне привычная, проголосовать за дочку, племянницу, сестру, которые участвуют в каком-то конкурсе и для победы им не хватает пары голосов. Для этого нужно лишь перейти по ссылке и потом сообщить код, чтобы проголосовать.

Проголосовать за фото — казалось бы, что тут опасного? Увы, возможность попасть в мошенническую схему реальна. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, не регистрируйтесь, не оставляйте номера своего телефона, не посылайте код. Так мошенники легко проникают в ваш телефон и удаленно распоряжаются вашими деньгами и вашим аккаунтом, рассылая уже от вашего имени сообщения всем вашим контактам.

Такое сообщение можете получить и вы. Самый надежный способ сохранить свои деньги в целости и сохранности — не предпринимать НИКАКИХ действий.

Прокуратура Ленинградской области информирует, что аналогичным способом, завладев контактами ваших знакомых, злоумышленники просят одолжить денег!

Что же ещё можно сделать в такой ситуации. Обязательно позвонить автору (в этом случае без использования мессенджера) и рассказать о сообщении. Уточнить, был ли отправлен такой запрос — о голосовании или финансовой помощи.

Будьте бдительны и осторожны!