Мошенники везде: в WhatsApp, и Telegram, в соцсетях

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – лучшего не придумать. Если граждане по доброй воле переводят преступникам крупные и мелкие суммы денег, диктуют коды и пароли, берут кредиты, не поможет никто и ничто – кроме здравого смысла.

17 сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 69-летней жительницы Гатчины, работающей ведущим экономистом. Ей позвонила какая-то женщина через приложение WhatsApp: она представилась сотрудницей «МТС» и, введя в заблуждение, попросила продиктовать коды из поступивших смс-ок. Что и было сделано.

Далее, опять же через WhatsApp, поступил звонок с иностранного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Госуслуг и заявил, что личный кабинет гражданки на Госуслугах взломан, и все видят ее сбережения. Действуя по указанию доброхотов, дама сняла 50 тысяч, положила через банкомат на созданную карту «Мир Pay» и удалила ее, как было велено. Ущерб составил 50 тысяч рублей, что по нынешним временам уже не впечатляет: все чаще убытки легковерных граждан исчисляются сотнями тысяч.

13 сентября в гатчинскую полицию обратилась сотрудница Гатчинской больницы. Она поверила сообщению в «Телеграме», где от имени главврача ей написали мошенники: якобы с ее счета «неизвестные злоумышленники» хотят перевести деньги, и для их сохранности надо снять все денежные средства и положить на резервный счет.

Под руководством неизвестного дама сняла 500 тысяч рублей, потом еще 290 тысяч с кредитки, скачала на телефон приложение «Мир Pay» и перевела всю сумму на номер карты, который ей продиктовал преступник. Ущерб составил 790 тысяч рублей.

17 сентября в УМВД России по Гатчинскому району обратился 36-летний мужчина, который пытался в соцсети купить руль для мотоцикла. В «ВКонтакте» он нашел группу «Харлей Девидсон – барахолка», где было объявление о продаже руля. Связался с продавцом, договорился о покупке и перевел 20 тысяч рублей на карту некой Анны Сергеевны Г. На этом все и закончилось: руль не доставлен, продавец перестал выходить на связь.

Участились случаи мошенничества с использованием мессенджера WhatsApp: гражданам предлагают необременительный заработок, якобы, на маркетплейсе Wildberries. 13 сентября в гатчинскую полицию обратился 35-летний житель Мариенбурга, который получил такое сообщение на WhatsApp с прикрепленной ссылкой. Он перешел по ссылке, от него требовалось отмечать товары на платформе Wildberries. Далее под руководством неизвестного он стал совершать переводы денег на карты «Тинькофф-банка» разным людям. В итоге вместо прибыли понес ущерб на 65 тысяч рублей.

12 сентября заявление в полицию поступило от 69-летнего жителя Тайцев: ему позвонил липовый сотрудник банка и напугал, что с его банковской карты происходят попытки списания денежных средств. Для спасения капиталов необходимо перевести деньги на чужие телефонные номера. Так пенсионер добровольно расстался с 99 тысячами рублей. Надо заметить, что звонки ему поступали, в том числе, и с номера «900», принадлежащего, как известно, Сбербанку.

Больше полумиллиона отправила мошенникам 37-летняя жительница Гатчины: по указанию неизвестных преступников, она оформила кредит и перевела деньги «на безопасный счет». Для этого потребовалась многоходовая комбинация: часть суммы переводилась через личный кабинет, часть была снята наличными и отправлена мошеннику через банкомат. Получив, в конечном итоге, банковскую выписку, женщина отправилась в полицию: ее обманули на 567 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничество возбуждены уголовные дела.