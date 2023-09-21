Вор со 101-го километра

15 сентября в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от дачницы садоводства «Салют», массива Чаща: за три месяца, пока она отсутствовала на даче, дом обокрали. Неизвестный преступник отжал оконную раму, проник внутрь и похитил бензопилу и шлифовальную машинку.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в электричке, в шесть утра, 55-летнего жителя Вырицы Юрия К., судимого, который ехал от железнодорожной станции «100 км» в сторону Вырицы. Похищенное изъято. Гражданин К. помещен в изолятор временного содержания.