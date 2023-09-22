«Солнечный день» так и не появился в Горбунках

А могло бы быть 106, но из-за неудовлетворительной работы местной администрации жители деревни Разбегаево в Ломоносовском районе остались без нового благоустройства. Как не надо делать — читайте ниже!

9 августа с Горбунковским сельским поселением Ломоносовского района было расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области из-за невозможности реализации администрацией поселения проекта парка культуры и отдыха «Солнечный день». Об этом местная администрация сообщила летом. При этом в 2022 году та же самая администрация благополучно подала заявку на благоустройство этой территории. По заявке планировалось, что стоимость проекта составит 9,9 млн руб., из которых 8 млн — субсидия из областного бюджета, 1,9 млн – средства бюджета поселения. Но этим летом администрация сообщила, что не видит смысла реализовывать проект, поскольку местность является заболоченной, проект оказался невостребованным, а средств в местном бюджете нет. Соглашение было расторгнуто.

Комитет по ЖКХ убежден: такой подход к реализации нацпроекта является безответственным, халатным и ставит под сомнение компетентность администрации. Комитет по ЖКХ обратился к Совету депутатов Горбунковского сельского поселения с просьбой рассмотреть возможность привлечения и.о главы администрации поселения к дисциплинарной ответственности. Ведь работать важно так, чтобы пространство вокруг становилось красивее и комфортнее для жителей.