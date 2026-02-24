Решаем вместе, делаем сообща

- Одно дело – жаловаться на хулиганов, другое – объединиться и сделать что-то для безопасности. Наши дружинники работают в тесной связке с полицией и администрацией – заключено трехстороннее соглашение, – рассказывает руководитель ДНД города Гатчины Татьяна Нечаева.

С начала года дружинники продолжают обходы общественных пространств, улиц в деревне Малое Верево и поселке Сиверский, центральной части Гатчины (результатом стало пресечение нарушения по статье 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной продукции в общественном месте). Они помогали обеспечивать порядок во время массовых мероприятий, в том числе в рождественские праздники, и на памятных мероприятиях, посвященных освобождению Гатчины от фашистских захватчиков.

Больше половины в составе дружины – представители общественного объединения «Русская община», в составе которого люди разные по возрасту, социальному положению и по профессии.

- Нас «три товарища», – поясняет гатчинский координатор общины Александр Круглов. – Это Гатчинское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции во главе с Игорем Петрушенко, добровольческое движение «Ангелы тыла» во главе с Анной Сотниченко и «Русская община». В России всегда жили люди разных национальностей. И в общину люди обращаются тоже разные. Стараемся вникнуть в любую ситуацию и прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

А случаи бывают разные. У кого-то муж на СВО – нужно дров наколоть. Кто-то на реабилитации находится или раненый, и надо помочь отвезти в больницу. Помогаем «Ангелам тыла» гуманитарную помощь транспортировать.

Дружинники сами ведут здоровый образ жизни и пропагандируют регулярные занятия спортом. Тренировки закаляют тело и характер, очищают голову от лишнего и учат дисциплине.

Особую благодарность дружинники адресуют Гатчинскому городскому спортивно-досуговому центру – за предоставленную возможность проведения тренировок в спорткомплексе «Мариенбург», а также за регулярные занятия в Центре спортивных единоборств.

По понедельникам мужчины играют в футбол в Мариенбурге, во вторник и четверг проводят тренировку по самообороне. А еще посещают бассейн.

- На улице Соборной вечером всегда много подростков. В силу возраста зачастую они ведут себя не очень хорошо. Особо «активных» стараемся держать в поле зрения. Как-то во время дежурства ДНД произошли неприятные события, после которых с подростками состоялся разговор. Поговорили один раз, второй, третий. И потихоньку контакт наладился. Пригласили в спортзал. И некоторые подростки загорелись. Сейчас 4–5 человек играют в футбол, 3–4 стабильно ходят на занятия по рукопашному бою. А еще хотим съездить в Тосно на товарищеский матч. По-другому никак. Только своим примером. Но и подростки знают, что, если где-то начудят, к ним смогут прийти и спросить, – отмечает Александр Круглов.

Сложились хорошие дружеские связи с Сиверским детским домом. Взрослые люди дают детям то, чего им не хватает, – внимание. Устраивают «пирушки»: по-семейному готовят шашлыки, играют в футбол с мальчиками, в волейбол – с девочками. Когда появляется возможность, отправляют детей в цирк, на балет, в музей МЧС. И все вместе радуются счастливым глазам детей.

Самое значимое культурное событие гатчинской общины – праздник «Русский двор», в рамках которого проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на возрождение русских народных традиций и обычаев. Проходят выставки народного творчества, лекции по истории и культуре русского народа, мастер-классы.

Глава Пудостьского территориального управления Елена Николаевна Иваева помогла в прошлом году решить вопрос с площадкой для проведения праздника. «Русский двор» прошел на территории храма Валаамской иконы Божией Матери в Терволово. Настоятель храма встретил представителей общины очень тепло, и теперь, как говорят ребята, он их духовный наставник.

Татьяна Можаева