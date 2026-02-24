Психологическую помощь участникам СВО обсудили на встрече в ЗАКСе

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано у 20 % ветеранов, вернувшихся с СВО. Боевые действия травмируют психику их участников, проникают в семьи, влияют на отношения, эмоции и привычки. Психологическая помощь участникам СВО и членам их семей - важнейшая тема и обязанность государства и общества.

С докладом по этому вопросу выступил вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, предоставив презентацию с подробными цифрами статистики и отчётом о мерах поддержки. В рамках доклада Александр Сергеевич подробно объяснил, как, кем и по каким направлениям жизнедеятельности осуществляется психологическая помощь участникам СВО и членам их семей, проживающим в Ленинградской области. Как осуществляется система оценки результатов такой помощи и какие достигнуты результаты.

В частности, реализация психотерапевтической и медико-психологической помощи в 47 регионе включает в себя 22 кабинета медико-психологического консультирования, 24 кабинета врача-психотерапевта, кабинет медико-психологической помощи и отделение «Телефон доверия». Основная нагрузка по оказанию помощи распределена между межрайонными медицинскими организациями, а также государственными учреждениями здравоохранения «Ленинградский областной центр психического здоровья» и «Ленинградская областная клиническая больница».

Участники СВО и члены их семей могут получить помощь медицинского психолога в Волховской межрайонной больнице, в Рощинском психотерапевтическом отделении, а также в условиях дневного стационара психосоматического отделения Сертоловской городской больницы. Проживающие в смежных районах могут быть приняты медицинскими психологами районных кабинетов врача-психиатра по предварительной договоренности, записи на сайте или в регистратуре.

Также Александр Кялин упомянул, что специалисты предоставляют анонимную, бесплатную и круглосуточную психологическую помощь. Для удобства данной категории граждан во всех больницах региона ежеквартально организуется единый день диспансеризации в рамках программы «Врачи – Героям 47». В этот день участники СВО и их семьи могут пройти все необходимые обследования и получить консультации узкопрофильных специалистов, включая врача-психиатра, врача-психотерапевта и медицинского психолога.

Для контроля качества оказания первичной медико-санитарной помощи, проводится ежемесячный сбор статистических данных и их анализ, анализ медицинской документации, проводятся внеплановые проверки. К марту 2026 года планируется внедрение Анкеты обратной связи для оценки степени удовлетворенности участников СВО и членов их семей качеством полученной психологической помощи.

Таким образом, в Ленинградской области сформирована современная система медико-психологической и психотерапевтической помощи, адаптированная к текущим вызовам.

Один из инициаторов вопроса лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев акцентировал внимание на ещё одном важном вопросе, затрагивающем помощь ветеранам СВО, – вопросу трудоустройства. Ведь социализация участников боевых действий представляет собой важную часть помощи им от государства.

Александр Дрозденко отметил, что оказание психологической помощи носит заявительный характер, но, тем не менее, помощь участникам СВО и членам их семей начинается с момента заключения контракта: родственникам – на уровне финансовой, социальной и информационной поддержки. Демобилизованные бойцы получают все виды медицинской и психологической помощи, включая также поддержку в области поиска работы.

Также Александр Дрозденко обратил внимание на то, что Ленинградская область, является лидером в организации Дней здоровья и диспансеризации, проводимых на регулярной основе. Хорошую эффективность показывает и прямая работа с фондом «Защитники Отечества».

Депутат Сергей Мачинский высказал мнение, что одна из самых востребованных и актуальных профессий для переобучения и трудоустройства демобилизованных участников СВО – профессия военного психолога. Так как непосредственные участники военных действий знают эти вопросы не понаслышке и имеют полное представление о всех потребностях и задачах бойцов. Депутат предложил рассмотреть возможность организации программы подготовки по данной специальности и обеспечить обучение участникам СВО на безвозмездной основе.

Ещё один вопрос, требующий пристального внимания со стороны государства, был поднят депутатом Валерией Коваленко. Это вопрос квалификации и уровня образования психологов, отвечающих за телефон доверия, предоставляющих помощь участникам СВО. Так как служба экстренной психологической поддержки в данной сфере требует не только специализированного образования, но и большого клинического опыта по работе с контузиями, с травмами головного мозга.

Александр Кялин сообщил, что компетенция психологов службы Телефона доверия соответствует этим требованиям. Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков, добавил, что существует отдельное направление в обучении психологов по работе с ПТСР. Специфика такого обучения сейчас очень востребована и находится в зоне повышенного контроля.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подытожил обсуждение: тема помощи участникам СВО и членам их семей крайне важна и требует особого внимания и строгого контроля. Также он просил всех причастных к этим задачам быть готовыми к росту количества нуждающихся в психологической помощи после завершения специальной военной операции.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области