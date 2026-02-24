Медали дзюдоистов
В Пскове 14 февраля прошел XXIV Межрегиональный турнир по дзюдо посвященного памяти Героя России Сергея Самойлова. Его участниками стали и воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3.
В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Гатчины, Великого Новгорода, Выборга, Луги и Санкт-Петербурга. Соревновались мальчики до 11 и 13 лет и юноши до 15 и 18 лет.
В возрастной категории U-15 золотые медали завоевали Джасур Насридинов и Тимофей Василаки, серебряную – Максим Дзендор.
В возрастной категории U-13 второе место завоевал Влад Булатов, третье место – Егор Марцинович и Иван Вишневецкий.
Тренер-преподаватель отделения дзюдо – Алексей Михайлов.
