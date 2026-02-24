Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.02.2026 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
25.02.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
26.02.2026 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка (частный сектор);
д. Малая Ивановка (частный сектор).
25.02.2026 с 10:30 до 15:00
Сусанинское ТУ:
д. Красницы;
д. Ковшово.
25.02.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский ул. Вокзальная 13-35, 48А.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.