Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

25.02.2026 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (частично).   

           

25.02.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

26.02.2026 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка (частный сектор);

д. Малая Ивановка (частный сектор).

 

25.02.2026 с 10:30 до 15:00

Сусанинское ТУ:

д. Красницы;

д. Ковшово.

 

25.02.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский ул. Вокзальная 13-35, 48А.