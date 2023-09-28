Рубанок в Семрино не приехал
Продолжаются мошенничества с использованием сайта «Авито»: липовые продавцы и покупатели под видом совершения сделки выманивают у доверчивых граждан разные суммы денег. В отличие от телефонных мошенников, довольствуются малым.
Рубрики: Криминал
21 сентября в гатчинскую полицию заявил 44-летний житель Семрино, который на сайте «Авито» нашел объявление о продаже рубанка Parksaid стоимостью 10 тысяч рублей. В переписке продавец подтвердил, что выбранный товар имеется в наличии, далее отправил фото рубанка из пункта отправки и сообщил, что товар отправится после оплаты.
Покупатель оплатил стоимость товара и пересылки. Но на следующий день на «Авито» статус отправки рубанка не изменился, продавец перестал отвечать на звонки, а его профиль на сайте оказался заблокирован. Ущерб составил 12400 рублей.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
Фото freepick.com
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