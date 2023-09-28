Рубанок в Семрино не приехал

21 сентября в гатчинскую полицию заявил 44-летний житель Семрино, который на сайте «Авито» нашел объявление о продаже рубанка Parksaid стоимостью 10 тысяч рублей. В переписке продавец подтвердил, что выбранный товар имеется в наличии, далее отправил фото рубанка из пункта отправки и сообщил, что товар отправится после оплаты.

Покупатель оплатил стоимость товара и пересылки. Но на следующий день на «Авито» статус отправки рубанка не изменился, продавец перестал отвечать на звонки, а его профиль на сайте оказался заблокирован. Ущерб составил 12400 рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.





Фото freepick.com