С 1 октября будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим

Всего индексация коснется более 3 млн человек. Но самое важное, что такая же прибавка ждет и всех действующих сотрудников силовых ведомств.

Будут повышены размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и по воинским должностям у военнослужащих по призыву.

Размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям увеличатся и у лиц, проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.





"Российская газета" https://rg.ru/2023/10/01/vyplaty-silovikam-povysiat.html





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