С 1 октября будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим
С 1 октября будут проиндексированы пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним экс-сотрудникам других силовых ведомств - ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета РФ, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарным, сотрудникам таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. В этом году прибавка составит более 10% , а если быть точным, денежное довольствие бывших силовиков вырастет в 1,105 раза.
Всего индексация коснется более 3 млн человек. Но самое важное, что такая же прибавка ждет и всех действующих сотрудников силовых ведомств.
Будут повышены размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и по воинским должностям у военнослужащих по призыву.
Размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям увеличатся и у лиц, проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
"Российская газета" https://rg.ru/2023/10/01/vyplaty-silovikam-povysiat.html
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