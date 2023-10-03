Минюст разъясняет

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Главное управление) как орган, осуществляющий федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, напоминает религиозным организациям о запрете использовать сокращенное (неполное) наименование и об обязанности указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – Закон о религиозных объединениях).

Так, полное наименование религиозной организации должно быть указано (на табличке, вывеске, плакате и т.п.):

- в культовых помещениях, зданиях и сооружениях; в помещениях, используемых религиозной организацией для осуществления ее уставной деятельности;

- в иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний (при проведении религиозных обрядов и церемоний в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей;

- в учреждениях, исполняющих наказания;

- в помещениях мест содержания под стражей; в зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных организаций, а также в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов);

- при проведении публичных богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимых в общественных местах;

- при проведении вышеуказанных мероприятий на кладбищах и в крематориях;

- в жилых помещениях.

Вышеуказанное требование распространяется также на официальные сайты религиозных организаций в сети «Интернет» и страницы в социальных сетях, каналы на видео хостингах и телеграмм каналы религиозных организаций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона о религиозных объединениях литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозной организацией, а также распространяемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации.

На печати религиозной организации должно быть указано ее полное наименование на русском языке (пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Отдел по делам некоммерческих организаций Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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