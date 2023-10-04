Кобринский сквер – среди лучших в России

В Москве, на агропромышленной выставке «Золотая осень» подвели итоги года по благоустройству села.

Как лучшая практика комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельской территорий серебряной медали удостоен проект реконструкции поселков Новоселье и Аннино в Ломоносовского района: капитальный ремонт школы, детского сада, Дома культуры и газификация поселков.

Также серебро у нового многофункционального общественного пространства в поселке Кобринское. Здесь по программе развития села благоустроили сквер на Центральной улице.

Проект комплексного развития поселка Оредеж Лужского района: капитальный ремонт школы, детского сада, Дома творчества, строительство нового стадиона – получил бронзовую медаль Минсельхоза РФ.

«Комплексный подход Ленинградской области к обустройству села со строительством учреждений культуры, образования, спорта, с развитием дорог, транспорта, с созданием современных предприятий и производств позволяют нашим людям достойно жить и работать на селе в самых удаленных уголках области. Сейчас мы переходим к развитию опорных населенных пунктов и сельских агломерации, что даст новые возможности для комплексно решения вопросов качества жизни людей», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.