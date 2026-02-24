В Гатчине прошли V «Макаровские чтения»

Памяти Владимира Макарова

В этом году конференция была посвящена наследию легендарного директора Гатчинского дворца, выдающегося историка, специалиста музейного дела Владимира Макарова (1885–1970). Профессиональная деятельность В.К. Макарова была тесно связана с крупнейшими музеями страны – Петергофом, Гатчинским музеем-заповедником, Эрмитажем, Русским музеем, о чем напомнили в своих докладах представители этих музеев. Участники чтений отметили фундаментальность и обширность исследовательской работы, которую проводил Владимир Кузьмич. Его научные труды и принципы работы сохраняют свою актуальность для современного музейного дела и исторических исследований.

О роли Владимира Макарова в сохранении исторического и культурного наследия Гатчинского дворца после революции, о рукописном журнале «Старая Гатчина», который выпускался в годы его директорства, рассказала ученый секретарь ГМЗ «Гатчина» Мария Кирпичникова.

После Февральской революции специалист по исследованию западноевропейского искусства Владимир Макаров вошел в состав одной из специальных «художественно-исторических комиссий», которые осуществляли приемку «движимого имущества петроградских дворцов». В 1918 году он стал хранителем Гатчинского дворца-музея, а потом, в 1920 году, – его директором, проработав на этом посту до 1928 года.

Основная задача директора состояла в обеспечении сохранности коллекций. В это же время были начаты работы по созданию музейной экспозиции, составлению описей предметов. В мае 1918 года Гатчинский дворец впервые открылся для посетителей. Макаров организовал в музее исследовательскую работу, был инициатором различных экспозиций и выставок, благодаря которым удалось сохранить бесценную коллекцию бывшей императорской резиденции.

В 1923–1927 годах в Гатчинском дворце-музее издавался журнал «Старая Гатчина», автором многих статей в котором был Владимир Макаров. Каждый номер печатался на пишущей машинке всего в нескольких экземплярах и сейчас представляет большую редкость. В журнале фиксировались результаты научно-исследовательской работы искусствоведов и историков Гатчины и Ленинграда.

Макаров до конца отстаивал Дворец и его коллекции, не боясь высказывать свое мнение. Он защищал его помещения от посягательств различных ведомств, пытался предотвратить вывоз предметов, вступал в конфликт с комиссарами. За противостояние продаже культурных ценностей за границу в 1928 году Владимира Кузьмича уволили из Дворца-музея, отправив в четырехлетнюю ссылку в Череповец.

Во время блокады Ленинграда В.К. Макаров оставался в осажденном городе, а после его освобождения работал над материалами для историко-художественного исследования Гатчинского дворца-музея и парка. В 1944 году Владимир Кузьмич входил в состав комиссии по оценке ущерба, нанесенного дворцово-парковым ансамблям в годы оккупации, заявлял о необходимости восстановления пригородных дворцово-парковых ансамблей.

В Гатчинский дворец он больше не вернулся, хотя и продолжал заниматься гатчинской тематикой, начав книгу «Гатчина» (в соавторстве с А.Н. Петровым). Закончить ее Владимир Макаров не успел, уйдя из жизни в 1970 году.

Театр в Гатчинском дворце

Несколько выступлений на конференции были посвящены театральной жизни Гатчинского дворца.

С докладом «Театральные и прочего рода представления в Гатчинском дворце в 1802–1816 годах» выступил ведущий методист ГМЗ «Гатчина» Антон Ананьев. Гатчинский дворцовый театр появился в 1785 году при великом князе Павле Петровиче. В разное время на гатчинской сцене играли французские, итальянские оперы, пьесы, комедии, трагедии. В них участвовали артисты немецкой, итальянской, французской и русской придворных трупп, а в любительских постановках блистали придворные. Театральная жизнь в Гатчинском дворце продолжилась и при вдовствующей императрице Марии Федоровне.

Доклад на тему «Александр III и театр: по неопубликованным дневникам С.М. Смирновой-Сазоновой» представила старший научный сотрудник, хранитель фонда «Редкая книга» ГМЗ «Гатчина» Ирина Хухка. Гатчина, как известно, была любимой загородной резиденцией императора Александра III, который, в свою очередь, был горячим поклонником театра, оперы и балета. Этому его увлечению, в частности, посвящена большая межмузейная выставка «Александр III и Чайковский. Царь и композитор», проходящая сейчас в ГМЗ «Гатчина».

Император был инициатором театральных постановок в Гатчинском дворце. После переезда императорской семьи в 1881 году на постоянное жительство в Гатчину свои представления на сцене театра Гатчинского дворца регулярно давали труппы гатчинских императорских театров.

Интересные записи, связанные с императором Александром III и театральной жизнью Гатчинского дворца, оставила в своих дневниках С.И. Смирнова-Сазонова (1852–1921) – писательница, жена актера Александринского театра Н.Ф. Сазонова. Николай Сазонов принимал участие почти во всех русских постановках, показанных на сцене Гатчинского дворцового театра при Александре III. Сохранились яркие характерные акварели придворного художника

М. Зичи, на которых запечатлена игра Сазонова в спектакле «Мертвые души».

Живопись и гатчинская флотилия

О возвращении в Гатчинский музей-заповедник принадлежавших ему прежде предметов изобразительного искусства рассказала старший научный сотрудник, хранитель фонда «Живопись» ГМЗ «Гатчина» Айсулу Шукурова. Она напомнила, что в 2018 году в Гатчину вернулись 16 портретов, которые считались утраченными. Айсулу Эркиновна рассказала об особенностях найденных картин, их истории и реставрации.

Значительное количество этих полотен – из тех галерей, которые сейчас находятся в стадии реставрации (Китайская и Готическая галереи). В их числе – уникальное полотно – портрет великого князя Павла Петровича кисти неизвестного художника, некогда бывший в Китайской галерее. «Важность этих находок бесценна, – подчеркнула Айсулу Шукурова. – Само нахождение этих предметов вселяет уверенность, что в Гатчинский дворец и дальше будут возвращаться наши экспонаты».

Научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Алексей Кошельков и старший научный сотрудник, хранитель оружейных коллекций ГМЗ «Гатчина» Евгений Родионов представили совместный доклад «Арсенал яхты "Миролюбивая"».

Суда Гатчинской придворной флотилии строились, как известно, по инициативе Павла I. Тогда на Белом озере разместилось более двадцати маломерных судов: яхт, трешкоутов, ялов, гондол, плотов. В конце XVIII века на воду были спущены фрегат «Эмпренабль» и яхта «Миролюбивая», которые стояли перед Большой террасой-пристанью в Дворцовом парке на протяжении практически всего XIX века.

Одномачтовая восьмипушечная яхта «Миролюбивая» была парусником военного типа, адаптированным для хождения по мелководным озерам. Считается, что она была построена между 1795–1797 гг. корабельным мастером И.П. Курочкиным. Как рассказал Алексей Кошелев, «Миролюбивая» была разрушена в начале XIX века, а потом воссоздана в 1820 году. Военного оснащения на ней поначалу не было.

В 1835 году при посещении Гатчины император Николай I повелел устроить на яхте «Миролюбивая» арсенал современного морского оружия, включая установку пушек. На яхту были доставлены мушкетоны, пистолеты, саперные ножи-тесаки гвардейские и другие предметы. Оружие «потешного» гатчинского флота до 1918 года хранилось в гатчинском «Адмиралтействе» («Голландии»).

Более подробно об арсенале яхты «Миролюбивая» рассказал Евгений Родионов. Чтобы описать его, специалистам пришлось обратиться к архивным документам, старинным чертежам и рисункам яхты.

Материалы V Научно-практической конференции «Макаровские чтения» по традиции будут опубликованы в одноименном научном бюллетене ГМЗ «Гатчина».

Юлия Лысанюк