Вода – хорошая, водопровод – заменим

На аппаратном совещании в гатчинской администрации обсуждалось качество питьевой воды в округе. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок в своем докладе отметил, что в Гатчинском округе работают шесть ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения. Для централизованного обеспечения населения хозяйственно-питьевой водой используется питьевая вода из поверхностного водоема – Серебряного озера и подземных источников. «Водоканал» г. Гатчины обеспечивает холодное водоснабжение города из 14 скважин – Северного, Восточного и Западного водозабора. АО «ЛОКС» снабжает Коммунар и Тайцы водой из Невского водопровода через сети Ленинградского областного водоканала. Сельские территории округа обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением благодаря «Коммунальным системам Гатчинского района», вода поступает из 168 скважин. Кроме того, село Никольское холодной водой снабжает «Водоканал» Санкт-Петербурга, а микрорайон Коммунара «Новоантропшино» обеспечивает холодной водой одноименная управляющая компания, в том числе из двух водозаборных скважин, которые одновременно выполняют роль резерва на случай технических сбоев в работе системы водоснабжения в Коммунаре.

Централизованным водоснабжением обеспечено 85 % населения Гатчинского округа.

Роспотребнадзор снимает пробу

Роспотребнадзор ведет постоянный контроль качества воды, которая поступает в квартиры к жителям. Доля проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по химическим показателям (жесткость, железо, цветность, мутность, сульфаты нитраты, нитриты и т. д.), в Гатчинском округе сокращается. Если в 2023 году она составляла 16,3 %, то в 2025-м – 9,4 %. Не соответствовали анализы в Лукашах, Новом Свете, Дружной Горке и в Сиверском.

Процент проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (общее микробное число, бактерии группы кишечной палочки и т. д.), также значительно снизился: в 2023 году было 7,4 %, в 2025-м – 0,04 %. Также в прошлом году отмечено уменьшение процента несоответствующих проб воды в распределительной сети по санитарно-химическим показателям – на 1,61 %, по микробиологическим показателям – на 4,86 %.

В 2025 году Роспотребнадзор провел в Гатчинском округе две плановые выездные проверки (одна – для контроля ранее выданного предписания, вторая – по требованию прокуратуры) в отношении АО «Коммунальные системы Гатчинского района», а также выездную проверку в отношении «Леноблводоканала» в Коммунаре. В ходе проверок было выявлено, что зоны санитарной охраны строгого режима недостаточно организованы на 31 источнике водоснабжения – на артезианских скважинах «Коммунальных систем Гатчинского района» (местами отсутствует ограждение, территория не спланирована для отвода дождевых стоков).

На основании жалоб в отношении АО «Коммунальные системы Гатчинского района» территориальным отделом Роспотребнадзора объявлено пять предостережений по поводу ухудшения качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения в Старосиверской на Кезевской дороге, в Сиверском на Заводской улице, в Терволово на Спортивной и в Вырице на улице Ленина и на скважине № 3337. Для устранения замечаний по данным адресам «Коммунальные системы Гатчинского района» в 2025 году построили станции водоподготовки там, где их не было. В Сиверском выполнили мероприятия по обслуживанию оборудования на станции водоподготовки, в Вырице на ул. Ленина сделали ремонт, промывку и дезинфекцию водопроводной башни. Кроме того, были установлены краны для отбора проб питьевой воды на скважинах в Новом Свете, в деревнях Раболово, Жабино, Сяськелево и Корписалово.

В ходе плановой выездной проверки «Леноблводоканала» в 2025 году выявлены нарушения обязательных требований: питьевая вода в Коммунаре, в доме № 6 на ул. Строителей, не соответствовала гигиеническим требованиям по жесткости.

«Коммунальные системы Гатчинского района» в прошлом году капитально отремонтировали водопроводные сети общей протяженностью более трех километров: в Лампово на Совхозной улице, в Вырице на Бернадской, в Большом Рейзино, в Дружной Горке на Красницкой улице и ул. Введенского, в Тайцах и в Пудости. В Вырице и в Кобринском были модернизированы две скважины со строительством станции водоподготовки.

Для реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, в 2025 году на объектах водоснабжения и водоотведения в округе были выполнены работы на сумму более 139 млн рублей. Всего в рамках концессионного соглашения в период с 2017 по 2025 год введено в эксплуатацию 40 станций водоподготовки, и на следующее десятилетие предусмотрено строительство еще 21 станции.

Гатчинской воде нужны новые сети

«Водоканал» г. Гатчины в 2025 году произвел капремонт сетей водоснабжения и канализации на сумму, превышающую 314 млн рублей. Были приобретены системы обеззараживания воды на водозаборах «Восточный» и «Южный», которые подлежат серьезной модернизации, после чего будут интегрированы в централизованную сеть водоснабжения г. Гатчины.

Также проведена очистка и обеззараживание резервуаров на водопроводной насосной станции «Невская», разработана проектная документация по укреплению береговой линии Серебряного озера, но своими силами предприятию такой объем не потянуть. Как заметил директор «Водоканала» г. Гатчины Станислав Солоп, проблемы Серебряного озера давно назрели, и решение этих проблем требует бюджетных вливаний. Нужна замена водозаборных трубопроводов, в связи с чем необходимы водолазные работы – чтобы полностью поменять дубовые опоры, установленные в середине прошлого века.

Станислав Солоп заметил, что любые мероприятия, проводимые на водопроводных сетях, прямо или косвенно влияют на качество питьевой воды. Несмотря на то что водоснабжение городской сети идет из нескольких источников, вода добывается из одного водоносного кембро-ордовикского горизонта и имеет одинаковый химический состав, независимо, качается ли она из скважин или из Серебряного озера. Качество воды, поступающей в централизованную сеть водоснабжения г. Гатчины, соответствует СанПиН и в улучшении не нуждается. Необходимо только проводить работы, которые позволят сохранять качество воды. Есть вторичное загрязнение оксидом железа, которое находится как в магистральных водопроводах, так и во внутридомовых сетях и особенно явно проявляется после отключения воды. Поэтому политика замены сетей на современные материалы будет продолжаться. Средний износ гатчинских сетей водоснабжения – 73,6 %.

Людмила Нещадим поручила отдельно обсудить вопрос, связанный с очисткой сточных вод – это тоже одно из главных направлений, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода». Впереди – расчистка Ижоры и Оредежа, а это будет возможно только после полной модернизации канализационно-очистных сооружений.

