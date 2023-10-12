Сколько лет было «старику Каренину»?

Нашу моложавость поддерживают медицина, косметология, занятия фитнесом и биодобавки. При этом мы по-прежнему озабочены тем, на сколько лет выглядим. И если наш собеседник «промахивается», давая нам лет на пять моложе, мы радуемся.

Это, если говорить о внешности, но есть ещё и стиль поведения, и психологическое ощущение возраста. Его можно «высчитать», пройдя тестирование. Тестов в интернете много.

Поскольку лучше иметь дело с профессионалами, то можно «заглянуть» на сайт журнала «Psychologies». Ответив на серию вопросов, вы получите характеристику того возраста, на который тянут ваши ответы. Эксперты считают, что это уровень развития личности, внутреннее состояние, в котором застыла наша психика. А «застревание» связано с проблемой в нашем прошлом, которую мы не смогли решить. Например, тяжело переживали развод родителей, потеряли что-то привычное и важное, стали жертвой морального или физического насилия.

Психологических возрастов всего четыре.

Детский. Во многих сферах жизни человек реагирует и действует, как ребенок 3-7 лет. Сталкиваясь с проблемами, ощущает вину, беспомощность, слабость, ничтожность или, напротив, чувствует себя всесильным и ответственным за все. Человеку, застрявшему в детстве, нужен рядом кто-то большой, состоявшийся, сильный.

Что делать, если вы застряли здесь? Учиться принимать решения самостоятельно, сначала в мелочах. Прислушиваться к себе, искать свои сильные стороны, использовать их в профессиональной деятельности, приобретая таким образом опыт, деньги и стабильность. Давать себе то, чего, по ощущениям, не хватает: заботиться о себе, дарить себе подарки. Выстраивая здоровые отношения с людьми, уметь их отпускать и не стремиться решить за всех любые задачи. Свобода нужна всем, не только вам.

Если результаты тестирования сообщают вам, что вы всё ещё пребываете в «подростковом состоянии», это означает, что вы никак не преодолеете границы 13-20 лет – периода поиска себя, сепарации, бунта, протеста. Возможно, вы до сих пор время от времени произносите фразы: «Я сам решаю», «я не буду таким, как вы, я другой», «я найду тех, кто меня понимает, вы мне не нужны», «я буду делать то, что хочу».

Когда человеку действительно от 13 до 20 лет, то такое поведение полезно, поскольку формирует необходимый опыт и в итоге приводит к зрелости. А вот если человек остается (или становится) подростком в 30, а то и в 40 лет, когда уже есть дети, профессия, создана семья, бизнес, то это создаёт много сложностей. В таком состоянии уходят из семьи, изменяют, бросают все и отправляются «на поиски себя». Человек хочет вернуть себе подростковую свободу, если в юности слишком за многое отвечал и не успел пожить в свое удовольствие. Бывает и по-другому: человек настолько привык к беззаботной жизни, что, даже взрослея, не может взять на себя обязательства. Семья, бизнес, дети — все кажется скучным, серым, унылым.

Что делать в этом случае? Учиться постоянству в отношениях: в дружбе, в любви, в партнерстве. Прислушиваться к потребностям других людей. Искать подходящий баланс близости, не бояться подпускать к себе и открываться. Придумывать способы, как сделать повседневную жизнь разнообразной, наполненной, активной.

Если же вы чувствуете превосходство над окружающими людьми (коллегами, родственниками, друзьями), поучаете, наказываете, поощряете, делаете, «как правильно» и «как надо», забывая о том, что хочется именно вам, то это соответствует поведению... 8-12-летнего ребёнка. Именно в этот возрастной период дети впитывают родительские шаблоны поведения и общения с окружающим миром.

Понаблюдайте за собой, если тест показал, что именно в этой точке вы «застряли». «Родительское» поведение может быть «поддающимся» и «авторитарным». «Поддающиеся» идут на поводу у «детей», «балуют» их, поощряя вседозволенность, беспринципность и хаос. «Авторитарные», напротив, подавляют детскую непосредственность, искренность как в себе, так и в других, выстраивают жесткие границы, запрещают, лишают «ребенка» права выбора и самостоятельности.

Что делать в этом случае? - Выходить за рамки авторитарного или поддающегося поведения, даже если оно усвоено с детства. Учиться грамотно взаимодействовать с людьми и воспитывать собственных детей; позволять близким самостоятельно принимать решения; устанавливать здоровые границы, участвовать в жизни близких ненавязчиво, а не с позиции «делай, как тебе говорят».

Тест показал, что ваш психологический возраст соответствует статусу «взрослого»? Мои поздравления! В этом случае поведение человека включает в себя и непосредственность «ребенка», и заботливость «родителя», интерес к жизни и активность «подростка», а главное – способность проявлять все это в зависимости от времени, места и обстоятельств. Взрослый опирается на себя, но в сложной ситуации может обратиться за помощью.

Так что наше ощущение возраста – это, прежде всего, показатель того, какие проблемы для нас сейчас наиболее важны и в чем мы видим смысл своей жизни именно в данный момент.

Ирина Владимирова





Фото freepick.com