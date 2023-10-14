Кто останется без света в понедельник 16 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
16.10.23 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Горки,
д.Зайцево СНТ Дони,
д. Ивановка.
16.10.23 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское поселение:
жп Дружба.
16.10.23 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
д. Меньково.
16.10.23 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Новое Колено.
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