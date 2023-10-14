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Кто останется без света в понедельник 16 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

16.10.23 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Горки,

д.Зайцево СНТ Дони,

д. Ивановка.

 

16.10.23 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское поселение:

жп Дружба.

 

16.10.23 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

д. Меньково.

 

16.10.23 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Новое Колено.