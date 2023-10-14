Кто останется без света в понедельник 16 октября

Образцовый самодеятельный ансамбль бального танца «Жемчужина» в Гатчине — это уникальный творческий проект танцевальной династии Квачёвых, прославивший Гатчину не только в России, но и на многочисленных европейских сценах. О современной танцевальной культуре, о том, как воспитываются первоклассные танцоры, легко ли быть педагогом в наши дни, мы поговорили с педагогами «Жемчужины» Евгением, Ириной и Викторией Квачёвыми.