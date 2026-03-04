Юные профи 47 региона

В течение недели ребята соревновались в 90 компетенциях. Экспертами состязаний выступили представители индустрии, опытные сотрудники успешных предприятий региона. Часть соревнований проходила в Гатчинском государственном университете и педагогическом колледже им. Ушинского. 2 марта лучших мастеров со всей Ленинградской области принимал Гатчинский центр образования «Высший пилотаж».

В Гатчине собрались школьники и студенты техникумов и колледжей, ставшие призерами и победителями регионального этапа ежегодного конкурса «Профессионал».

В адрес участников соревнований, экспертов и наставников прозвучало обращение губернатора Александра Дрозденко. Глава региона отметил заинтересованность бизнеса в подготовке кадров, а также практическую составляющую чемпионата: специальности, по которым проводятся соревнования, соответствуют реальным запросам экономики – это агрономия, ветеринария, информационная безопасность, промышленная автоматика, педагогика, строительство и многое, многое другое.

«Победили сильнейшие, но никто не проиграл: участники показали умения и характер, наставники увидели новые методики обучения. Ваши умения приумножили ценность региона. Учитесь, побеждайте и стройте свое будущее здесь, в Ленинградской области!» – напутствовал ребят Александр Дрозденко и пожелал победы на федеральном этапе чемпионата.

В профессионалы – со школьной скамьи

Первыми наградили юниоров – школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до 16 лет, которые соревновались в 17 компетенциях. Среди призеров и победителей – ученики гатчинских школ.

В компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство)» второе и третье место заняли восьмиклассники Гатчинской школы № 9 Матвей Крылов и Макар Курочкин. 3D-моделированием и прототипированием будущие инженеры-проектировщики занимаются с пятого класса, но в конкурсе профессионалов участвовали впервые. На чемпионате им пришлось моделировать по чертежам беспроводную универсальную шлифовальную машинку, вносить изменения в конструкцию. Ребята изготавливали рабочий прототип, печатали, красили и полностью собирали.

В компетенции «Инженерный дизайн САПР» победила девятиклассница гатчинской «девятки» Вера Уткина. Она продемонстрировала блестящие навыки инженерного дизайна, выполнив пять конкурсных заданий: «В первом модуле было твердотельное моделирование манипулятора, во втором – конструкция, в которую требовалось внести свои изменения, в данном случае это был вертолет. В третьем модуле я работала с листовыми деталями, изготавливала инструментальный ящик, в четвертом – с физической деталью, изготавливала крышку. И в пятом модуле была работа с металлоконструкциями. Задания непростые, но можно было заранее подготовиться и наловчиться», – рассказала Вера.

Наставник ребят – преподаватель Гатчинской школы № 9 Светлана Иванова – призналась, что результаты восьмиклассников превзошли все ожидания:

- В компетенции «Изготовление прототипов» были отборочные соревнования, и я предложила ребятам попробовать свои силы, надеясь, что хотя бы один из них войдет в пятерку участников регионального чемпионата. А вошли оба и заняли призовые места, обойдя более опытных соперников! Конечно, мальчишки молодцы: они очень много работали, старались – отсюда и результат. Наша чемпионка – Вера Уткина – участвовала в этих состязаниях уже второй раз (в прошлом году Вера заняла второе место на чемпионате), и через месяц мы поедем на отборочные соревнования – на межрегиональный этап в Калугу, после которого пятерка сильнейших отправится на Всероссийские соревнования.

Занимаются ребята в своей школе в «Кванториуме», который оснащен всем необходимым – мощными компьютерами, 3D-принтерами, материалами для изготовления изделий, запчастями для электроники. Нынешним чемпионам в «девятке» подрастает достойная смена: ученики Светланы Леонидовны – команды 5-6 классов – победили в двух возрастных категориях на чемпионате «Юные профессионалы» по тем же компетенциям. А в «Высшем пилотаже» в церемонии награждения победителей принял участие серебряный призер финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» 2025 года Александр Сажин – выпускник Гатчинской школы № 9, а ныне – студент первого курса Военмеха.

Среди юниоров гатчинцы проявили себя и в других компетенциях. Ученик гатчинской «девятки» Андрей Артамонов занял третье место в компетенции «Сетевое и системное администрирование». В компетенции «Дошкольное воспитание» победила ученица Гатчинской школы № 9 Алиса Пугачева, Нурай Закиева из Веревской школы заняла третье место. Ученица Пламенской школы Ульяна Порываева завоевала победу в компетенции «Преподавание в младших классах».

В той или иной профессии отличились представители каждого района Ленинградской области. Например, ребята из Кировского центра информационных технологий заняли весь пьедестал почета в компетенции «Структурированные кабельные системы» и «Мехатроника». Лучшие мастера токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ учатся в Шлиссельбургской школе № 1, а лучшие электромонтажницы растут в школе Светогорска. В компетенции «Мобильная робототехника» и «Предпринимательство» сильнейшими оказались ребята из Всеволожского технопарка «Кванториум», а самые компетентные проектировщики индивидуальной финансовой траектории учатся в школах Кингисеппа.

Студенты? Профессионалы!

На церемонии награждения основной группы победителей чемпионата «Профессионал» с приветственным словом выступили почетные гости: заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Ленинградской области Святослав Мерещук, замглавы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, и.о. председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Антон Горшков, председатель Общественной палаты региона Александр Габитов.

Вручение дипломов, медалей и ценных подарков продолжалось до самого вечера – профессионалов среди студентов Ленобласти много. В числе награжденных были начинающие повара, штукатуры, токари, операторы БПЛА, полицейские, преподаватели, хлебопеки и многие другие. Наград удостоено более 250 человек.

В некоторых компетенциях просматривается явное лидерство определенных учреждений образования. Например, в компетенциях «Сельское хозяйство и аграрные технологии», «Ветеринария», «Монтаж и техническое обслуживание газового оборудования» абсолютная победа принадлежит ребятам из Беседского техникума. В компетенции «Производство металлоконструкций» победили студенты Тихвинского техникума, в компетенции «Промышленная автоматика» – ребята из Политехнического колледжа г. Светогорска. Лучшие миграционные эксперты и лучшие туроператоры учатся в Приозерском колледже, самые грамотные администраторы отелей – в ЛГУ им. Пушкина. Компетенция «Инженерия лесопользования и лесовосстановления» покорилась студентам Лисинского колледжа, и тот же колледж лидировал и в компетенции «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов».

Однако весь пьедестал почета в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» принадлежит студентам Гатчинского университета: третье место занял Жалолиддин Отаханов, второе – Александр Нуждин, первое – Иван Афанасьев. Все трое – первокурсники Гатчинского ГГУ, обучающиеся по программе среднего профессионального образования. В своей специализации ребята – первопроходцы, им пришлось соревноваться с более опытными соперниками. На чемпионате они собирали, запускали и программировали дроны, «летали» на симуляторах и, в итоге, оказались лучшими в своей компетенции. По завершении среднего образования чемпионы станут дипломированными операторами БПЛА, но планируют продолжить учебу в высшей школе: «Профессия интересная, направление новое и перспективное», – уверен серебряный призер Александр Нуждин.

Студенты Гатчинского университета стали победителями в разных профессиях. В компетенции «Кибериммунная автономность» первое место занял Павел Негруца, второе – Виктор Ивченко, третье – Алевтина Баловнева. В компетенции «Программные решения для бизнеса» победил Юрий Гладков, на втором месте – Владислава Скворцова, на третьем – Сергей Веселов. В компетенции «Технологии развития городов и территорий» лучшими стали студенты ГГУ: Данила Симонов –

1 место, Дмитрий Горбачев – 2 место, Никита Ведренцев – 3 место.

Все призовые места заняли студенты Гатчинского университета и в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров»: 1 место – Валерия Григорьева, 2 место – Дарья Ахметзянова, 3 место – Елизавета Трифонова. Также студенты среднего профессионального образования ГГУ вышли в победители в компетенции «Малярные и декоративные работы»: на 1 месте – Анастасия Пономарева, на 2-м – Дарья Орловская, на 3-м – Виктория Михайлова. Отличились студенты ГГУ и в автосервисе. В компетенции «Кузовной ремонт» бронзовым призером стал Владислав Кириллов, в компетенции «Окраска автомобиля» победил Максим Рыжов, на втором месте – Дмитрий Пронин.

В компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство) 2 место занял студент Гатчинского университета Григорий Васильев. Почетную «бронзу» завоевали гатчинские операторы станков с числовым программным управлением – студенты Гатчинского ГГУ Даниил Двигусов (токарные работы на станках с ЧПУ) и Алексей Афонькин (фрезерные работы на станках с ЧПУ).

И самые вкусные пряники тоже пекут в Гатчине. В блоке «Технологии народных промыслов и ремесел» в компетенции «Пряничное дело» победили студентки Гатчинского университета: Наталья Дюбкина стала золотым призером, Мария Секерина – серебряным.

Кроме того, гатчинцы лидировали в блоке компетенций «Технологии образования». Студенты Гатчинского педагогического колледжа стали призерами и победителями в трех компетенциях: Дарья Синенко заняла 3 место в компетенции «Дошкольное образование», в компетенции «Преподавание в младших классах» третьей стала Алина Москаева, победитель – Алика Марочкина. В компетенции «Технологии физического развития» на первом месте – София Цышкова, на третьем – Егор Тимонен.

Победителей ждет подготовка к межрегиональному этапу чемпионата, после которого лучшие представят Ленинградскую область на Всероссийском уровне «Профессионала». Чемпионат по профессиональному мастерству проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Екатерина Дзюба