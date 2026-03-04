«Недаром Ладога родная дорогой жизни названа»
Автомобильный конвой, сформированный из раритетной техники времен Великой Отечественной, ознаменовал собой первую историческую реконструкцию знаменитой ледовой трассы. Вереница машин двинулась по той самой переправе, по которой в осаждённый город завозили продовольствие и эвакуировали людей. Правда, путь в этот раз оказался не таким длинным, как 85 лет назад — всего пять километров от Кобоны до мемориала «Разорванное кольцо».
РЕЙС СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
В день автопробега столбик термометра показывал –15, поэтому машины заводились с трудом. Оно и понятно — вся техника трудилась в годы блокады: работала на Дороге жизни или была задействована на Ленинградском фронте. Некоторые автомобили подняли со дна Ладоги, привели в рабочее состояние, и теперь они вновь вышли на легендарный маршрут. В блокаду такая полуторка доставляла в осаждённый город 20 мешков муки — суточный паёк для 10 тысяч голодающих ленинградцев.
Старенькие машины «оседлали» герои нашего времени: участники СВО, поисковики и волонтёры. К автопробегу присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который проехал по историческому маршруту на мотоцикле. Так глава региона отдал дань памяти мотоциклисту Сергею Сергееву, который в 1941 году стал первопроходцем ледовой Дороги жизни.
Колонна машин двинулась вперёд, соблюдая дистанцию в 100 метров и скорость не более 20 км в час. Кроме того, двери автомобилей должны были оставаться открытыми. Так же по льду Ладоги передвигались водители в Великую Отечественную. Они понимали, что в любой момент машина может уйти под лёд, так у них оставался шанс выпрыгнуть из кабины.
Всего в автопробеге участвовали восемь машин: полуторки, автобус и мотоцикл. Одна машина не выдержала погодных условий и ещё до старта сошла с дистанции, а один ГАЗ‑03–30 пришлось тащить на буксире: сгорела важная деталь, не подлежащая быстрой замене. В годы блокады на этой машине эвакуировали детей, взрослых и вывозили раненых бойцов.
— Было много разных разговоров, сомнений в целесообразности этой затеи. Меня не раз убеждали отказаться от проведения акции, — откровенно признался журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Но понимаете, это необходимо было сделать. Ведь людей, которые пережили эти годы, практически не осталось, и надо показать молодому поколению, как это было на самом деле трудно. Даже с современной техникой это непросто, а с той, которая была в 40‑х годах, это было сложнее в десятки раз.
Для проведения акции были изучены детали и учтены все мелочи. Организаторы долго готовились — прокладывали трассу, провели пробный рейс. Главная цифра автопробега — толщина льда, которую измеряли специальным радаром. В день акции она составляла более 60 сантиметров. А 22 ноября 1941‑го она не превышала 20 сантиметров.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖИВУЧЕСТЬ ПОЛУТОРКИ
— Десять лет мы ждали у Ладоги погоды, — рассказал председатель регионального отделения Российского военно‑исторического общества Ленинградской области, директор музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова Олег Титберия. — Предыдущие зимы были тёплыми, озеро не замерзало, и провести реконструкцию было невозможно. В этом году зима выдалась холодной, с трескучими морозами, они и подсобили. Очень хотели, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. Правда, сначала думали — быстро про едем, без всяких нюансов. Но буквально накануне все машины дальше 30 метров из‑за снега проехать не смогли. Всю ночь расчищали дорогу, готовились. Ребята тут ночевали. Подручными средствами, с помощью каната, изготовили что‑то наподобие цепей.
— Водители полуторок работали в жутких условиях: никаких отопителей в грузовиках тогда не было, шофёры садились за руль в тулупе, ушанке и варежках, — рассказал научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Вадим Матвиенко. — Двери для безопасности — нараспашку. Нередко шофёры вешали над головой котелок, который гремел и не давал заснуть от хронической усталости. Фашисты постоянно обстреливали Дорогу жизни. С неба за машинами охотились немецкие самолёты. Опасны были и полыньи. Каждый четвёртый грузовик не возвращался из рейса. Люди погибали, когда машины тонули, но они пытались спасти мешки с продовольствием: понимали меру своей ответственности перед жителями осаждённого города.
У полуторки были фантастические живучесть и ремонтопригодность. Конкретно этот автомобиль, ГАЗ‑АА, был поднят со дна Ладожского озера восемь лет назад. Представляете, когда машину завели, у неё заработал двигатель. Это нонсенс для современного автопрома!
— Участие в автопробеге — это впечатления на всю жизнь, — отметил губернатор Ленин градской области Александр Дрозденко. — На таком мотоцикле никогда не ездил, но меня, опытного водителя, это не пугает. Конечно, чтобы привыкнуть к этой машине, нужна практика.
…Весь путь исторические автомобили преодолели за полчаса. Финиш — у мемориала «Разорванное кольцо». Там собрались десятки людей, чтобы почтить великий подвиг великого города. Среди них были ещё и те, кто видел эти автомобили в рабочих рейсах.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
— Я — ребёнок войны, — рассказала корреспонденту «Ленин градской панорамы» участница мероприятия, почётный житель города Всеволожска, блокадница Роза Субботина. — Когда начались бомбёжки, мама взяла меня и ушла в лес. Там, в землянке, я засыпала под кваканье лягушек, а если не спала, постоянно просила есть. В 1942 году нас эвакуировали через Ладожское озеро.
Примечательно, что сегодня отдать дань памяти великому подвигу пришли не только ветераны, но и молодое поколение: кадеты, юнармейцы, учащиеся средних школ. Это значит, что память о нашей победе будет жить вечно, а историю про невероятное мужество ленинградцев не забудут никогда. К сожалению, очевидцев тех событий всё меньше и меньше, поэтому тем ценнее свидетельства живых участников, переживших блокаду.
Как отметила Роза Николаевна, на Западе в течение последних десятилетий не раз пытались представить всё так, словно именно они вы играли Вторую мировую войну.
— Всё это шито белыми нитками, — подчеркнула она. — Жаль, что в настоящее время история стала оружием идеологической войны. Это же явная фальсификация! Единственный шанс остановить всё это — усилить просветительскую работу, в первую очередь с молодёжью. Сегодня все должны знать о том, что именно СССР выиграл войну. Эта наша общая победа.
— Подвиг Ленинграда бессмертен, — выступая на памятной акции, отметил Александр Дрозденко. — Он навсегда останется в истории, как и блокада осаждённого города — самая страшная и трагическая история Великой Отечественной войны. История, которую мы не должны забывать. Она говорит о том, что никогда фашизм и нацизм не должны поднять голову. Именно с современным фашизмом и нацизмом сегодня борются в том числе наши ленинградцы и все россияне в зоне СВО. Мы уверены в нашей сегодняшней Победе, наше дело — правое.
…Наступает время почтить память погибших. Никто не забыт! Ничто не забыто! Собравшиеся замирают. Метроном отсчитывает 60 секунд, начинается возложение цветов к мемориалу, на котором мерцающими буквами на граните написано: «Отсюда мы вели Дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда». Сотни красных гвоздик легли к подножию памятника как символ памяти и дань уважения подвигу жите лей и защитников Ленинграда.
Автомобильное движение по Дороге жизни было запущено 22 ноября 1941 года. В этот день по льду в сторону Кобоны вышли 60 машин, которые вернулись, доставив в Ленинград 33 тонны хлеба. Переправа действовала с конца ноября 1941-го по апрель 1942 года, а затем с ноября 1942-го по март 1943 года. Её главная функция: снабжение Ленинграда продовольствием, медикаментами, топливом, электроэнергией, предмета ми первой необходимости. Находившаяся в окружении группировка советских войск получала также пополнение, оружие и боеприпасы. В обратном направлении по той же трассе несколькими волнами осуществлялась эвакуация населения блокадного города.
