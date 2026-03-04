«Недаром Ладога родная дорогой жизни названа»

РЕЙС СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В день автопробега столбик термометра показывал –15, поэтому машины заводились с трудом. Оно и понятно — вся техника трудилась в годы блокады: работала на Дороге жизни или была задействована на Ленинградском фронте. Некоторые автомобили подняли со дна Ладоги, привели в рабочее состояние, и теперь они вновь вышли на легендарный маршрут. В блокаду такая полуторка доставляла в осаждённый город 20 мешков муки — суточный паёк для 10 тысяч голодающих ленинградцев.

Старенькие машины «оседлали» герои нашего времени: участники СВО, поисковики и волонтёры. К автопробегу присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который проехал по историческому маршруту на мотоцикле. Так глава региона отдал дань памяти мотоциклисту Сергею Сергееву, который в 1941 году стал первопроходцем ледовой Дороги жизни.

Колонна машин двинулась вперёд, соблюдая дистанцию в 100 метров и скорость не более 20 км в час. Кроме того, двери автомобилей должны были оставаться открытыми. Так же по льду Ладоги передвигались водители в Великую Отечественную. Они понимали, что в любой момент машина может уйти под лёд, так у них оставался шанс выпрыгнуть из кабины.

Всего в автопробеге участвовали восемь машин: полуторки, автобус и мотоцикл. Одна машина не выдержала погодных условий и ещё до старта сошла с дистанции, а один ГАЗ‑03–30 пришлось тащить на буксире: сгорела важная деталь, не подлежащая быстрой замене. В годы блокады на этой машине эвакуировали детей, взрослых и вывозили раненых бойцов.

— Было много разных разговоров, сомнений в целесообразности этой затеи. Меня не раз убеждали отказаться от проведения акции, — откровенно признался журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Но понимаете, это необходимо было сделать. Ведь людей, которые пережили эти годы, практически не осталось, и надо показать молодому поколению, как это было на самом деле трудно. Даже с современной техникой это непросто, а с той, которая была в 40‑х годах, это было сложнее в десятки раз.

Для проведения акции были изучены детали и учтены все мелочи. Организаторы долго готовились — прокладывали трассу, провели пробный рейс. Главная цифра автопробега — толщина льда, которую измеряли специальным радаром. В день акции она составляла более 60 сантиметров. А 22 ноября 1941‑го она не превышала 20 сантиметров.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖИВУЧЕСТЬ ПОЛУТОРКИ

— Десять лет мы ждали у Ладоги погоды, — рассказал председатель регионального отделения Российского военно‑исторического общества Ленинградской области, директор музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова Олег Титберия. — Предыдущие зимы были тёплыми, озеро не замерзало, и провести реконструкцию было невозможно. В этом году зима выдалась холодной, с трескучими морозами, они и подсобили. Очень хотели, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. Правда, сначала думали — быстро про едем, без всяких нюансов. Но буквально накануне все машины дальше 30 метров из‑за снега проехать не смогли. Всю ночь расчищали дорогу, готовились. Ребята тут ночевали. Подручными средствами, с помощью каната, изготовили что‑то наподобие цепей.

— Водители полуторок работали в жутких условиях: никаких отопителей в грузовиках тогда не было, шофёры садились за руль в тулупе, ушанке и варежках, — рассказал научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Вадим Матвиенко. — Двери для безопасности — нараспашку. Нередко шофёры вешали над головой котелок, который гремел и не давал заснуть от хронической усталости. Фашисты постоянно обстреливали Дорогу жизни. С неба за машинами охотились немецкие самолёты. Опасны были и полыньи. Каждый четвёртый грузовик не возвращался из рейса. Люди погибали, когда машины тонули, но они пытались спасти мешки с продовольствием: понимали меру своей ответственности перед жителями осаждённого города.

У полуторки были фантастические живучесть и ремонтопригодность. Конкретно этот автомобиль, ГАЗ‑АА, был поднят со дна Ладожского озера восемь лет назад. Представляете, когда машину завели, у неё заработал двигатель. Это нонсенс для современного автопрома!

— Участие в автопробеге — это впечатления на всю жизнь, — отметил губернатор Ленин градской области Александр Дрозденко. — На таком мотоцикле никогда не ездил, но меня, опытного водителя, это не пугает. Конечно, чтобы привыкнуть к этой машине, нужна практика.

…Весь путь исторические автомобили преодолели за полчаса. Финиш — у мемориала «Разорванное кольцо». Там собрались десятки людей, чтобы почтить великий подвиг великого города. Среди них были ещё и те, кто видел эти автомобили в рабочих рейсах.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

— Я — ребёнок войны, — рассказала корреспонденту «Ленин градской панорамы» участница мероприятия, почётный житель города Всеволожска, блокадница Роза Субботина. — Когда начались бомбёжки, мама взяла меня и ушла в лес. Там, в землянке, я засыпала под кваканье лягушек, а если не спала, постоянно просила есть. В 1942 году нас эвакуировали через Ладожское озеро.

Примечательно, что сегодня отдать дань памяти великому подвигу пришли не только ветераны, но и молодое поколение: кадеты, юнармейцы, учащиеся средних школ. Это значит, что память о нашей победе будет жить вечно, а историю про невероятное мужество ленинградцев не забудут никогда. К сожалению, очевидцев тех событий всё меньше и меньше, поэтому тем ценнее свидетельства живых участников, переживших блокаду.

Как отметила Роза Николаевна, на Западе в течение последних десятилетий не раз пытались представить всё так, словно именно они вы играли Вторую мировую войну.

— Всё это шито белыми нитками, — подчеркнула она. — Жаль, что в настоящее время история стала оружием идеологической войны. Это же явная фальсификация! Единственный шанс остановить всё это — усилить просветительскую работу, в первую очередь с молодёжью. Сегодня все должны знать о том, что именно СССР выиграл войну. Эта наша общая победа.

— Подвиг Ленинграда бессмертен, — выступая на памятной акции, отметил Александр Дрозденко. — Он навсегда останется в истории, как и блокада осаждённого города — самая страшная и трагическая история Великой Отечественной войны. История, которую мы не должны забывать. Она говорит о том, что никогда фашизм и нацизм не должны поднять голову. Именно с современным фашизмом и нацизмом сегодня борются в том числе наши ленинградцы и все россияне в зоне СВО. Мы уверены в нашей сегодняшней Победе, наше дело — правое.

…Наступает время почтить память погибших. Никто не забыт! Ничто не забыто! Собравшиеся замирают. Метроном отсчитывает 60 секунд, начинается возложение цветов к мемориалу, на котором мерцающими буквами на граните написано: «Отсюда мы вели Дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда». Сотни красных гвоздик легли к подножию памятника как символ памяти и дань уважения подвигу жите лей и защитников Ленинграда.

Автомобильное движение по Дороге жизни было запущено 22 ноября 1941 года. В этот день по льду в сторону Кобоны вышли 60 машин, которые вернулись, доставив в Ленинград 33 тонны хлеба. Переправа действовала с конца ноября 1941-го по апрель 1942 года, а затем с ноября 1942-го по март 1943 года. Её главная функция: снабжение Ленинграда продовольствием, медикаментами, топливом, электроэнергией, предмета ми первой необходимости. Находившаяся в окружении группировка советских войск получала также пополнение, оружие и боеприпасы. В обратном направлении по той же трассе несколькими волнами осуществлялась эвакуация населения блокадного города.

