Фестивальный центр «Лидер»: «Больше идей!»

Подготовка к изменениям началась до открытия фестивального центра. В апреле 2025 года учреждение возглавил новый руководитель. В мае началось формирование коллектива и амбициозных планов.

Прошел неполный год. О настоящем и будущем фестивального центра «Лидер» корреспонденту «Гатчинской правды» рассказывает директор учреждения Ольга Николаевна Цуканова.

- Ольга Николаевна, Дом культуры в поселке Новый Свет был основан еще в прошлом веке, 30 апреля 1987 года. Каким он предстал перед вами?

- Мы изначально понимали уровень проблем относительно состояния здания и помещений. В 2025-м году постарались максимально сориентироваться в технических потребностях. Закуплено необходимое оснащение и отремонтированы самые проблемные помещения. Проведены и получены заключения по результатам инженерно-изыскательских работ, и есть четкое понимание того, что нам необходимо, чтобы привести здание в полный порядок.

Конечно, оно нуждается в капитальном ремонте от крыши до подвала. Думаю, всё возможно. Но на это потребуется время. Наш капремонт должен пройти таким образом, чтобы учреждение не останавливало работу. И у нас есть решения, как это сделать.

Хочу отметить, что мы не единственные в этом здании. Здесь расположены Музей Красногвардейского укрепрайона, Детская школа искусств, а также библиотека, которая сейчас проходит реорганизацию. Важно, чтобы и коллеги могли продолжать свою деятельность.

Со всеми учреждениями, которые базируются в здании фестивального центра, выстроены партнерские связи, хорошо сказывающиеся на результатах работы. На любые наши творческие предложения откликается и музей, и замечательные творческие коллективы школы искусств. Ранние зрители и просто посетители могут хорошо провести время с книгой. Это обогащает наши культурно-массовые мероприятия, делает их интереснее, ярче и шире.

- Гатчинский район стал округом. Как это сказалось на работе «Лидера»?

- Я сразу увидела в этом плюсы, потому как, следует признать, разрозненность в работе учреждений культуры была. Теперь мы стали по факту одним большим учреждением. Изменилось отношение коллективов и руководителей друг к другу. Мы стали ездить на мероприятия наших коллег, выступать на новых площадках. Это мотивирует даже участников студий. У нас появилась возможность больше общаться, делиться опытом, ведь он у многих учреждений культуры

колоссальный. Раньше мы виделись только на Дне Гатчинского района и Дне Ленинградской области, и только выборочно, с самыми яркими коллективами. Во всем многообразии все коллективы и руководители смогли познакомиться только после объединения всех учреждений культуры.

История нашего Центра началась почти четыре десятка лет тому назад с местного Дома культуры. Культурно-досуговый центр «Лидер» был зарегистрирован в феврале 2006 года, и в таком статусе работал до января 2026 года. За эти годы у «Лидера» сформировался большой круг творческих друзей, коллективов и исполнителей, которые приезжают сюда с огромным удовольствием.

У нас выступают лучшие коллективы и солисты Гатчинского округа. В том числе театр костюма «Катюша» Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Михайловны Ивановой, которая принимает все наши идеи. Ей нравится наша команда, и нам очень комфортно друг с другом работать. Украшением многих наших мероприятий являются выступления вокального коллектива «Девчата» (руководитель Татьяна Кувшинова). Ну и, конечно, нельзя не сказать о Татьяне Девяткиной, Иване Балашове, Наталье Шуниной, Евгении Степуре и других творческих друзьях, которые стали частью нашей концертной жизни.

Мы активно сотрудничаем с окружным комитетом по культуре и туризму и учреждениями этой сферы, с Домом народного творчества Ленинградской области, Центром содействия развитию культуры и туризму Гатчинского округа, получая от коллег поддержку и помощь в реализации идей.

Появление новых творческих коллабораций – это ведь всегда здорово! У нас прекрасная сцена, хороший зал. Это нравится и артистам, и зрителям.

Одна из задач – расширить географию наших зрителей и участников мероприятий. И мы уже видим положительный результат. К нам на праздники, фестивали, патриотические квесты приезжают гости из Санкт-Петербурга и других городов. Это очень приятно.

- Что изменилось в работе центра, когда добавилось слово «фестивальный». Чем отличается его деятельность от деятельности того КДЦ, который был раньше?

- Теперь муниципальное бюджетное учреждение «Фестивальный центр «Лидер» является культурно-досуговым центром для проведения культурно-массовых мероприятий, совмещая их с фестивальной деятельностью. То есть, у нас появилось более широкое направление для развития.

Коллектив за пока еще не полный год работы выбрал тот вектор, который ему больше подходит. Безусловно, мы продолжим проводить традиционные праздники. Для населения сохранены кружки, творческие объединения и коллективы. Более того, постараемся привлечь новых специалистов.

- Будет ли в этом году продолжение окружного фестиваля рукоделия и ремесел «Мастера земли Гатчинской»?

- Идея окружного фестиваля была в том, чтобы показать не только мастеров, закрепленных за учреждениями культуры, которые являются руководителями или участниками клубных формирований. Например, в Артели мастеров работают уникальные мастерицы, то, что они делают, вызывает восторг. Это тоже наша земля, наша культура, наши традиции.

Мы были удивлены количеством мастеров, которые отозвались на приглашение принять участие в фестивале. Параллельно мы сделали выставку-продажу. Там было, на что посмотреть и что купить в подарок. Фестиваль получил хорошие отклики и оценку, администрация округа предложила сделать его ежегодным.

В мае мы планируем организовать второй окружной фестиваль рукоделия и ремесел. Чтобы разместить всех желающих, хотим провести его на улице. Тогда мы сможем показать еще больше красивых работ.

Сегодня мы ведем переговоры с одной из некоммерческих организаций о реализации на нашей базе проекта по сохранению традиций создания ижорского народного костюма. Есть договоренность, что 30 мастеров Гатчинского округа смогут принять участие в этом проекте бесплатно. Если технически всё получится, хотим связать носителей традиции с ремесленным фестивалем.

- Какие новые студии открылись в фестивальном центре?

- Хочу подчеркнуть, мы сохранили все студии. Новые будем вводить постепенно. Первой открылась студия декоративно-прикладного искусства «Сундучок идей». Руководитель – замечательный мастер и преподаватель Ольга Леонтьевна Колесник. Приглашая ее к нам, мы знали, что она даст для развития фестивального центра. Но мы не знали, найдет ли ее направление отклик у населения. Первый месяц было три участника. На сегодняшний момент, еще не закончился полный творческий сезон, а к ней стоит очередь из учеников от 6 лет до самого старшего возраста. Дети приходят, не умея ниточку в руках держать, а через три месяца делают замечательные творческие работы - композиции, яркие народные куклы.

Через полгода стали выставлять свои работы на конкурсах в Санкт-Петербурге и Москве и занимать высокие места. Посмотрев на детей, сотрудники фестивального центра теперь регулярно ходят на занятия к Ольге Леонтьевне. Все ежемесячные выставки в фестивальном центре – не профессиональные, а любительские.

Проанализировав работу по итогам года, будем думать, какую студию мы сможем открыть в следующем творческом сезоне.

- Велик ли коллектив фестивального центра?

- Пока в штате 27 человек. Мы понимали, что постепенное развитие в нашем случае не получится, и это не интересно никому. Нужно развиваться на пределе возможностей и давать сразу максимальный результат, исходя из ресурсов, которые есть сегодня. И все заболели этой идеей, и работа пошла. Сейчас развитие фестивального центра вызывает интерес у многих творческих коллективов, и рождаются новые формы взаимодействия.

Меня радует, что в нашем коллективе работают люди, которые предлагают новые идеи и решения.

Поэтому в планах – только больше: больше разнообразных проектов, зрителей и участников, больше творчества и удовлетворения от интересной работы. Лично мне хотелось бы больше нестандартной активности, современного направления или модернизации существующего направления культурно-досуговой деятельности, но в новом проявлении.

- Какие ближайшие планы у фестивального центра?

- Уже прошел прием заявок на первый межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни Победы», учредителем которого является комитет по культуре Ленинградской области, а организатором - Дом народного творчества Ленинградской области. Финал конкурса состоится у нас в Новом Свете 18 апреля.

Во Всемирный день театра, 27 марта, в России впервые пройдет Всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Культурно-просветительский проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. Творческое объединение фестивального центра – театр «Открытые сердца» примет участие в этом мероприятии. Для нас это ответственный шаг. Мы покажем серь-езную постановку «У ковчега в восемь». А после премьеры хотим открыть новую творческую лабораторию. Что это будет – пока секрет.

Добро пожаловать в фестивальный центр «Лидер». Следите за нашими новостями!

Татьяна Можаева