Женщина в белом – мошенница на миллион

14 октября в Вырицкий отдел полиции обратилась 85-летняя жительница Вырицы. Ей на домашний телефон поступил звонок, и женский голос представился ее дочерью, которая будто бы совершила аварию с пострадавшими. От пожилой женщины требовался 1 млн 300 тысяч рублей, чтобы в отношении дочери – виновницы аварии не возбуждали уголовное дело. А сама она, якобы, находится в тяжелом состоянии в Гатчинской больнице, поэтому дальнейший разговор будет вести мужчина по имени Владимир. Этот Владимир заявил, что необходимо собрать все имеющиеся в наличии деньги и передать их женщине, которая за ними явится. Зовут ее Надежда.

Безоговорочно поверив в продажность правоохранительных органов и не делая попыток проверить информацию, пожилая женщина взяла 750 тысяч рублей – пятитысячными банкнотами, положила их в белый целлофановый пакет, туда же сунула кошелек, в котором находилась сумма в четверть миллиона различными купюрами, и вручила миллион Надежде, которая приехала за деньгами.

Естественно, со своей настоящей дочерью потерпевшая поговорила уже после того, как дело было сделано. Обман раскрылся, пенсионерка обратилась в полицию – ту самую, которую собиралась подкупить.

Приметы «Надежды»: женщина славянской внешности, на вид – 20-30 лет, нормального телосложения; одета была в белую осеннюю куртку, белую шапку и белый шарф, закрывающий лицо. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.