Остановили «за ремень» – нашли наркотики

10 октября, днем, инспекторы ДПС остановили на шоссе Гатчина – Куровицы вблизи деревни Пижма ВАЗ-21213 под управлением 43-летнего мужчины. На пассажирском месте находилась женщина, не пристегнутая ремнем безопасности – с признаками опьянения. При виде сотрудников полиции пассажирка стала заметно нервничать, пыталась расстегнуть карман куртки и скрыться из поля зрения инспекторов. На вопросы отвечала сбивчиво.

Для составления административного материала гражданку доставили в УМВД России по Гатчинскому району, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане куртки у нее был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала. Находку упаковали, скрепили печатями и подписью понятых и направили на исследование.

По данным экспертизы, в свертке находилось наркотическое вещество массой более 1 грамма, известное в быту как «соль». Задержанная – 44-летняя В. – является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей и проживает в Суйде. Помимо наркотика, у нее изъята стеклянная трубка и три телефона. По факту незаконного хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.