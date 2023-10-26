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Энергетики предупредили, кто 27 октября останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.10.23 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Зайцево,

СНТ «Дони»,

д. Большое Верево,

КП «Орловские Ключи».

 

27.10.23 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Горки,

п. Чаща,

д. Воцко,

д. Кремено,

СНТ "Чаща".        

 

27.10.23 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское (часть).   

 

27.10.2023 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское СП:

д. Ижора,

д. Эду,

д. Вероланцы,

п. Елизаветино (часть).           

 