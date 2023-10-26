Энергетики предупредили, кто 27 октября останется без света

В последние дни в Гатчине вновь участились «газовые атаки» - так жители называет накрывающий город невыносимый запах. В чем дело? Что происходит? За комментарием мы обратились к генеральному директору полигона твердых бытовых отходов «Новый Свет-ЭКО» Евгению Дегтяреву.