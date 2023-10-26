Энергетики предупредили, кто 27 октября останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 октября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское СП:
СНТ «Дони»,
д. Большое Верево,
КП «Орловские Ключи».
Вырицкое ГП:
д. Горки,
п. Чаща,
д. Воцко,
д. Кремено,
СНТ "Чаща".
27.10.23 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское (часть).
27.10.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское СП:
д. Ижора,
д. Эду,
д. Вероланцы,
п. Елизаветино (часть).
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