Область внедряет в медицину искусственный интеллект

«До конца года Центральный архив медицинских изображений Ленобласти будет применять искусственной интеллект для анализа снимков. Это позволит до 15% быстрее выявлять заболевания на ранних стадиях, а также до 50% сократить время на анализ исследований. Кроме того, мы первыми в нашей стране запустили услугу по оформлению социального сертификата на санаторно-курортное лечение в электронном виде», – рассказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник на круглом столе XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», посвященном вопросам цифровизации здравоохранения.

Сегодня Ленинградская область входит в числе регионов-лидеров по передаче структурированных электронных медицинских документов в федеральные системы и сервисы. Более 92% пациентов записываются на прием к врачу онлайн, а доля переданных в Единую государственную информационную систему здравоохранения электронных медицинских документов также достигла 92%.

Тренды цифровой трансформации здравоохранения регионов обсудили на круглом столе XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», который проходит в Новосибирске, эксперты из Министерства здравоохранения России, Ленинградской, Тульской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Цифровые сервисы в медицине внедряются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Искусственный интеллект для автоматизации медицинской помощи уже активно используется в ряде регионов, в том числе, в Москве.