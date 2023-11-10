Вырицкую «ведьму» отлучили от Сети

3 ноября Пушкинский районный суд избрал меру пресечения 76-летней жительнице Вырицы Валентине Б., в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Дама обокрала жительницу Пушкина. По данным следствия, 1 ноября они встретились для проведения ритуала: потерпевшая пригласила «ведьму» к себе в квартиру на Церковной улице, чтобы снять порчу и прогнать злые сущности. Хозяйка завернула в пакет миллион рублей и драгоценности стоимостью 325 тысяч и положила все богатство под подушку. «Злая сущность» подменила пакет и ушла.

Гражданку Б. задержали. Суд назначил ей ограничение в виде запрета. Так, ночью подследственная должна находиться дома – ей нельзя покидать жилище в Вырице с десяти вечера до шести утра, менять место жительства, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Ленобласти. Запрещено даже приближаться к дому потерпевшей. Также «ведьма» лишена телефонных разговоров, почтовых писем и – что самое страшное! – интернета.