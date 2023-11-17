Сотрудники МЧС проверили газовое оборудование

Дознаватель Виктория Косорукова провела беседу с жителями многоквартирного жилого дома в Гатчине, с целью предупреждения трагедий, вызванных неправильным использованием газового оборудования.

Виктория отметила, что неисправности газового оборудования в домах крайне опасны, так как могут стать причиной отравления или даже привести к взрыву, а также, что газ в смеси с воздухом взрыво- и пожароопасен! Любой открытый огонь или электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов в загазованном помещении, – всё это может служить источником воспламенения и привести к взрыву и гибели людей. Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

Итак, самое главное правило в любых случаях - проблемы с газовым оборудованием нельзя пытаться решать самостоятельно! Ни в коем случае не пытаться самостоятельно заниматься исправлением возможных повреждений оборудования. Нужно перекрыть краны на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещений, вызвать региональную аварийную службу. Причем делать это нужно за пределами загазованного помещения. До приезда специалистов нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также безопасность соседей и родственников - это забота не только профессионалов газовой службы, но и самих граждан.

В завершение беседы Виктория напомнила, что только соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит сохранить жизнь себе и своим близким и вручила памятки о действиях при пожаре в многоквартирном доме!