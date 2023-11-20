Ленинградские поисковики — хранители памяти о Великой Отечествен-ной войне

«Огромная заслуга поискового движения: ребята делают большое дело — они восстанавливают память о погибших. Не зря говорят, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. Для нас Великая Отечественная война на территории Ленинградской области еще не закончилась. И то, что сегодня поисковое движение набрало силу и уважаемо на государственном уровне — это очень важно. Я горд, что стоял у истоков государственной поддержки поискового движения. И то, что сегодня больше 200 отрядов приезжают в Ленинградскую область, работают здесь и делают большое дело по сохранению и увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны— это наше общее дело», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который приехал сегодня в Музей «Битва за Ленинград им. З.Г. Колобанова», чтобы поддержать авторов книги.