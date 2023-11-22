Число пациентов растёт быстрее «лекарственного» финансирования

Здоровых нет – есть недообследованные

Начальник отдела лекарственного обеспечения комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Сорокина рассказала о схеме лекарственного обеспечения региона.

Так, все закупки проводятся в соответствии с 44-ФЗ только через аукционы, заявки формируют медицинские организации районов, в частности, Гатчинская КМБ. Отдельно формируется заявки на препараты, которые используют медучреждения 3-го уровня: Ленинградская областная клиническая больница, онкодиспансер и детская областная больница. Они ведут персональный реестр пациентов, которые нуждаются в дорогостоящей специализированной терапии.

Финансирование льготного лекарственного обеспечения состоит из двух частей. Федеральные деньги выделяются по количеству льготников, не отказавшихся от набора социальных услуг и сохранивших право на льготное лекарственное обеспечение. В Ленинградской области это 28-30%. По словам Светланы Сорокиной, дефицит федерального финансирования высокий.

В этом году из федерального бюджета выделено 705 млн рублей на федеральных льготников Ленобласти, из областного бюджета – порядка 3,36 млрд рублей, при этом основная часть денег уходит на лекарственное обеспечение людей, имеющих инвалидность. Как правило, это федеральные льготники, и потребность у них в лекарствах достаточно высокая. Уровень финансирования из федерального бюджета – порядка тысячи рублей в месяц на человека. Этого недостаточно. Поэтому больше половины объема, который получают федеральные льготники, финансируется из областного бюджета.

Светлана Сорокина заметила, что в последние два года увеличилось количество льготных пациентов, нуждающихся в лекарствах.

«Это связано с расширением диспансеризации, диагностики, с действующей федеральной программой по борьбе с онкологическими заболеваниями. С конца 2023 года вступает в действие федеральная программа по борьбе с сахарным диабетом. Существует федеральная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это выявление болезней и, соответственно, пациентов, которых надо лечить», – сказала Светлана Анатольевна.

Финансирование не поспевает за ростом числа пациентов, нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Как пояснила начальник отдела лекарственного обеспечения комитета здравоохранения Ленобласти, больше 40% выделяемых средств уходит на онкологические заболевания: «Это достаточно затратные виды медицинской помощи, дорогостоящая терапия, которая обеспечивает пациентам сохранение жизни, поэтому мы идем на то, чтобы держать эти объемы на определенном уровне и в дальнейшем их увеличивать. Наши требования увеличить финансирование находят понимание у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, поэтому деньги дополнительно выделяются».

Гатчинские лекарства закончились в августе

Много споров по поводу конкретных торговых наименований лекарств. По данным комитета по здравоохранению, есть пациенты, которые не хотят получать препараты с другими названиями. Светлана Сорокина подчеркнула, что на закупку препарат выставляется по международному патентованному наименованию. Поставщик дает конкретное название, и существует законодательство, по которому комздрав обязан принять этот товар.

Много жалоб на получение инсулина, к которому люди не привыкли. Есть разные торговые названия и разная страна происхождения: отечественный, китайский, индийский инсулин.

«Мы находимся в достаточно жестком режиме, потому что часть препаратов не поставляется, мы их замещаем, – заметила Светлана Анатольевна. – Когда пациент по жизненным показаниям нуждается в лекарстве с конкретным торговым наименованием, мы его покупаем. Это касается не только инсулина, но и онкологических, и других препаратов».

Для закупки препарата для пациента под конкретным торговым названием необходимо соблюсти ряд правил: нужна индивидуальная заявка, решение врачебной комиссии и т.д.

В течение года медицинская организация имеет право подать дополнительную заявку на лекарственное обеспечение. Заявка Гатчинского района была выполнена уже в августе. Дальше шло дополнительное финансирование и резервы, которые отдавали на обеспечение льготных категорий граждан.

- Гатчинская больница формирует заявку на обеспечение лекарственными препаратами ежегодно на основании прошлогодних данных, – сказал и.о. главврача Гатчинской больницы Ростислав Павлов. – На 2023 год выделено 97376 тысяч рублей, из них 25 млн по федеральной льготе и 72 млн – по региональной. Так же, как и на 2022 год. Но реальная потребность Гатчинского района составляет почти 150 млн рублей, у нас существует дефицит. Некоторые препараты закончились в августе. Тем не менее, комитет по здравоохранению не оставил нас без лекарств и постоянно помогает нам получать препараты и закрывать потребности. Да, действительно есть определенные задержки, рецепты выписываются, с нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс и обеспечить максимально простое получение лекарств.

7 аптек – это мало

Директор компании «Ленфарм» Савва Борисович Филиппович рассказал о самом механизме обеспечения жителей через аптечную систему.

Предприятие «Ленфарм» было создано как аптечная сеть и склад, который выполняет логистическую функцию, помогая лекарствам попасть от поставщиков в аптеки и по рецептам – к людям.

Отпуск льготных лекарств производится в семи аптеках Гатчинского района, из них компании «Ленфарм» принадлежат только четыре. Савва Борисович сразу разъяснил вопрос по поводу аптечной организации в Сиверском, которая закрылась во время пандемии: сначала там был ковидный стационар, потом возникли проблемы с персоналом, потом протекла крыша. Эту ситуацию «Ленфарм» обсудил с и.о. главврача Ростиславом Павловым, и есть надежда, что в новом году аптека в Сиверский вернется.

Всем, у кого есть претензии к работе сотрудников аптек, занимающихся отпуском льготных лекарств и медикаментов, Савва Филиппович предложил звонить на горячую линию «Ленфарм»: 8-812-688-66-03.

- Конечно, для Гатчинского района семи аптек с льготными лекарствами абсолютно недостаточно. Мы продолжим наш диалог по расширению сети и решению вопросов организации работы аптек, – заверил Савва Борисович.

Электронные рецепты и материальная помощь

Участники мероприятия ответили на вопросы, поступившие в ходе прямого эфира. В частности, граждане интересовались, почему бесплатных лекарств для льготников нет, а за деньги – есть.

«Это разные потоки товара, – ответила Светлана Сорокина. – У любого производителя лекарств, компании есть отдельные контракты на розничную торговлю и на госпоставки. Это две разные сферы деятельности компании, с разными ценами на препараты».

Много было вопросов про лекарства от астмы и про тест-полоски для глюкометров. Вообще, по данным комздрава, самый большой процент пациентов, нуждающихся в льготных препаратах, это астматики и диабетики.

Лицам, страдающим сахарным диабетом, объяснили: если есть возможность получить глюкометр бесплатно, получайте. Потому что тест-полоски в ближайшее время будут выписываться без указания торгового наименования, и граждане смогут их получить. Если у кого-то есть проблемы с получением глюкометра, Савва Филиппович посоветовал обращаться по номеру «горячей линии» «Ленфарм»: вопрос будет решен.

На жалобу по поводу отсутствия лекарств производства Чехии Светлана Сорокина посоветовала не ориентироваться на чешские препараты: из-за санкций их нет.

Жителей беспокоит отсутствие связи между фармацевтами и провизорами и врачами, люди жалуются, что в аптеках им выдают «не те» препараты. Участники эфира объяснили, что, пока нет документально подтвержденной непереносимости, фармацевт обязан отпустить тот препарат, который есть в наличии. Пациент может отказаться, и об этом сделают отметку на рецепте.

По поводу «наведения порядка» директор компании «Ленфарм» рассказал, что Минздрав настаивает на полном переходе на электронные рецепты. Вплоть до того, чтобы попробовать внедрить такую практику: непосредственно в момент назначения лекарственного препарата он уже был бы зарезервирован на определенный срок в аптечной организации. Задача такая стоит, до конца года программное обеспечение должно быть сдано.

Также в ходе прямого эфира задавались вопросы непосредственно о работе системы гатчинского здравоохранения. Жители жаловались, что не только нет льготных лекарств для астматиков, но и на прием к пульмонологу не попасть.

«Мы принимаем новые, нестандартные решения, чтобы привлечь специалистов в нашу больницу, – ответил и.о. главврача Ростислав Павлов. – Call-центр был перегружен, но ситуация разрешилась, теперь запись к врачам идет через сайт».

В своих обращениях жители подчеркивали, что отсутствующие льготные лекарства приходится покупать за деньги. Людмила Нещадим напомнила, что из бюджета Гатчинского района жителям оказывается материальная помощь, в том числе на приобретение лекарств: «Вы имеете право два раза в год обратиться в администрацию с таким заявлением, и мы окажем вам материальную помощь. Может, она не покроет все ваши расходы, но, тем не менее… Кроме того, граждане, находящиеся в трудной ситуации, имеют право обратиться в центр соцзащиты населения за получением государственной социальной помощи».





Фото freepick.com