Наркотики в машине у пьяного водителя

15 ноября, утром, сотрудники дорожно-патрульной службы совместно с оперативниками уголовного розыска остановили в деревне Монделево в дачном массиве автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 31-летнего уроженца Новгородской области Романа Д., у которого имелись признаки опьянения – невнятная речь и странное поведение, не соответствующее обстановке. На пассажирском сиденье находился 32-летний житель Петербурга Павел Б., который и вовсе вел себя неадекватно: волновался, сильно нервничал. У полиции возникли подозрения, что в машине или у водителя с пассажиром могут иметься запрещенные к обороту вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, эксперт.

В присутствии понятых при досмотре иномарки в кармане передней правой двери был обнаружена упаковка с влажными салфетками, в которой помимо салфеток было три десятка свертков темного цвета. Свертки изъяли и упаковали.

На заднем сиденье машины обнаружили сумку с банковскими картами, в багажнике была еще одна сумка с таблетками и многочисленными свертками. Все отправили на экспертизу.

Согласно справке экспертного центра, представленное на исследование вещество в свертках является наркотиком. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Граждане Б. и Д. задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.