Ленинградцы оценили преимущества цифровой регистрации младенцев
С начала 2023 года с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» в Ленинградской области зарегистрировано 952 малыша: 496 мальчиков и 456 девочек. Рост с начала года количества воспользовавшихся цифровой формой регистрации младенцев ― на 13%.
О работе в Ленинградской области государственной регистрации рождения с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» на аппаратном совещании правительства региона рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния Ольга Куликова.
«Большое количество наших земляков оценили положительные моменты регистрации рождения в электронном виде, потому, что это современно, удобно, быстро. Для популяризации возможности регистрации рождения ребенка полностью в электронном виде на сайте управления ЗАГС Ленинградской области размещены памятка для родителей и пошаговая инструкция по регистрации рождения посредством суперсервиса «Рождение ребенка», – рассказала Ольга Куликова.
Ленинградская область стала первым в Северо-Западном федеральном округе регионом, перешедшем в 2022 году на государственную регистрацию рождения ребенка на основании документов, поступивших в электронном виде с портала Госуслуг. Первая регистрация с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» прошла 15 июня 2022 году в Волосовском отделе ЗАГС.
Суть суперсервиса в том, что родителям при оформлении документа о регистрации рождения ребенка не нужно обращаться в органы ЗАГС или МФЦ. Они подают заявку в электронном виде в личном кабинете заявителя на Едином портале государственных услуг. Свидетельство о рождении формируется в цифровом формате. Это освобождает личное время и значительно сокращает сроки получения документов.