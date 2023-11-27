Ленинградцы оценили преимущества цифровой регистрации младенцев

О работе в Ленинградской области государственной регистрации рождения с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» на аппаратном совещании правительства региона рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния Ольга Куликова.

«Большое количество наших земляков оценили положительные моменты регистрации рождения в электронном виде, потому, что это современно, удобно, быстро. Для популяризации возможности регистрации рождения ребенка полностью в электронном виде на сайте управления ЗАГС Ленинградской области размещены памятка для родителей и пошаговая инструкция по регистрации рождения посредством суперсервиса «Рождение ребенка», – рассказала Ольга Куликова.

Ленинградская область стала первым в Северо-Западном федеральном округе регионом, перешедшем в 2022 году на государственную регистрацию рождения ребенка на основании документов, поступивших в электронном виде с портала Госуслуг. Первая регистрация с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» прошла 15 июня 2022 году в Волосовском отделе ЗАГС.

Суть суперсервиса в том, что родителям при оформлении документа о регистрации рождения ребенка не нужно обращаться в органы ЗАГС или МФЦ. Они подают заявку в электронном виде в личном кабинете заявителя на Едином портале государственных услуг. Свидетельство о рождении формируется в цифровом формате. Это освобождает личное время и значительно сокращает сроки получения документов.