Людмила Михайлова из Гатчинского района победила в эколого-биологической олимпиаде

24 ноября состоялись соревнования школьных лесничеств Ленинградской области. Победителем в индивидуальном зачёте эколого-биологической олимпиады стала Людмила Михайлова, ученица школьного лесничества «Зеленый дом» из Гатчинского района. Второе место заняла Вероника Сафронова из Лодейнопольского школьного лесничества, третье место – Степан Тумаков, школьное лесничество «Эко-Добро», Тихвинский район.

В конкурсе приняла участие 21 команда в составе трех воспитанников из разных районов области. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова. Школьников ожидали командные соревнования и письменная олимпиада эколого-биологической направленности. Мероприятие организовано и проведено специалистами ЛОГКУ «Ленобллес».

На протяжении учебного года специалисты Северо-Западного филиала Рослесинфорга, совместно с представителями Гатчинского лесничества, посещали учеников школьного лесничества «Зеленый дом» и рассказывали им о работе в лесной отрасли, показывали ученикам на практике, как обращаться со специальными инструментами, программами и картами. Кроме того, работники филиала проводили открытые уроки по лесоустройству и таксации, разработали учебные пособия, а также развивающие игры.

«Мы очень гордимся учениками «Зеленого дома» и рады, что наши усилия оправдались. Впереди еще много работы и мы к ней готовы», – прокомментировал директор Северо-Западного филиала Рослесинфорга Александр Ефременков.

Основной задачей соревнований являлось подведение итогов деятельности школьных лесничеств в части усвоения основ теоретических знаний о лесе и применения практических навыков выполнения лесохозяйственных работ. Соревнования состояли из пяти командных этапов: «Лесные пожарные», «Таксация», «Ботаника и дендрология» и «Семена лесных растений», «Следы лесных животных», а также из одного индивидуального – «Олимпиада».





Наталья Лоскутова