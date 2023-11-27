Мошенники под видом покупателей «Авито»

Больше всего обманывают на «Авито». На самом же деле сделки на «Авито» абсолютно ничем не грозят, если соблюдать рекомендации сайта: использовать только функционал «Авито» и совершать расчеты через систему «Безопасная сделка». Но граждане ведутся на уловки мошенников и начинают диктовать коды, пароли и переводить деньги «на деревню дедушке». В результате вместо товара или прибыли – сплошные убытки.

В гатчинскую полицию обратилась 42-летняя жительница Больших Колпан, которая разместила на «Авито» объявление о продаже детского письменного стола за 1000 рублей. После чего с ней связался неизвестный мужчина и сказал, что сейчас ей переведут деньги, а позже он приедет и заберет стол. Потом позвонила какая-то девушка: пообещала внести 100% предоплату и попросила продиктовать код, пришедший в сообщении.

Дама, продающая стол, продиктовала цифры и прервала разговор. Но неизвестная перезвонила еще раз, и еще – с просьбами продиктовать коды. Женщина поняла, что ее обманывают, и, позвонив в свой банк, узнала, что на ее имя открыта кредитная карта, с которой произошли списания на общую сумму 48 тысяч рублей по ее же номеру телефона, привязанного к электронному кошельку Your Money. Понятно, что никакого кошелька она не заводила.

В Вырицкий отдел полиции обратился 36-летний житель Вырицы, у которого с помощью «Авито» украли почти 40 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже крышки коробки отбора мощности на КАМАЗ за 50 тысяч рублей. На WhatsApp ему пришло сообщение от потенциального покупателя. Тот заявил, что хочет оформить доставку «Авито», для этого ему необходимо совершить оплату через сайт «Авито», …и попросил адрес электронной почты зачем-то. Далее продавцу на эту почту пришла ссылка, перейдя по которой он попал, якобы, на сайт «Авито», где ввел номер своей банковской карты. После этого ему пришло уведомление с кодом, который он ввел на «Авито», и на этом «сделка» закончилась: продавец обнаружил, что с его банковской карты произошло списание 39 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.