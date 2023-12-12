В Гатчинском районе Ленобласти вновь появились бетонные остановки

Предыдущие остановки хулиганы неоднократно ломали и исписывали различными надписями. Остановки из бетона дорожники прозвали «Смерть вандала». Их не получится повредить или сломать, а также сдать на металлолом.

Для остановки выбрали яркий цвет. Сам павильон покрашен синей краской, а торцы – в яркий оранжевый цвет. Остановка также оборудована деревянной закрепленной лавочкой. Вандалы не смогут повредить или украсть ее.

Как рассказали в телеграм-канале Dorogi_47, доработка проекта продолжается. Например, дорожники планируют перенести табличку с названием автобусной остановки - ее предложили разместить не по центру, а с краю, чтобы пассажиры могли прочитать текст из окна автобуса. Кроме того, вместо железной урны появится бетонная.