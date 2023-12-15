Комфортная городская среда: что построим - сохраним?

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

Кто не хочет, чтобы в его городе или поселке на месте пустыря, заброшенного сквера или площадки появилось новое современное общественное пространство?! Главное, чтобы предлагаемые проекты, как и входящие в них малые архитектурные формы, сцены, скамейки, фонари, тренажеры и игровые площадки, были действительно целесообразны в данном месте, эстетически привлекательны, востребованы, удобны для жителей и долговечны. Понимая, что всю эту красоту потом нужно будет содержать и обслуживать, стоит сразу отметать хлипкие и непригодные для уборки и ремонта конструкции, чтобы не тратить деньги бессмысленно.

Поэтому проект на всех этапах предполагает участие в нем жителей.

Как получить финансирование и стать участником программы? Нужно проявить активность – без этого в программу не попасть. Напомним, что, начиная с 2018 года, жители страны участвуют в голосовании по выбору территорий для благоустройства.

С 2021 года всероссийское онлайн-голосование стартовало на платформе za.gorodsreda.ru.

Выбрали. А дальше? На выборе объектов благоустройства участие жителей не заканчивается, а, скорее, только начинается: дизайн-проекты отобранных общественных территорий разрабатываются также при участии жителей. После того, как проект был подготовлен, его опять обсуждают. И только тогда переходят к реализации.

Качество исполнения проектов, проблема вандализма – отдельная тема для обсуждения. Как обстоят дела с общественными пространствами, которые были созданы в Гатчинском районе за эти годы? Этим вопросом озадачились общественники.

Общественный контроль – одна из функций Общественной палаты Гатчинского района. Так, в октябре на заседании комиссии по общественному контролю, вопросам общественной безопасности, противодействию коррупции, законодательству и регламенту, взаимодействию с правоохранительными органами и СМИ, которой руководит Юлия Шестак, было решено провести мониторинг состояния и содержания новых общественных территорий, появившихся в Гатчинском районе в ходе реализации программы «Комфортная городская среда».

В поле зрения членов палаты попало 30 общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2023 годах. Рабочую группу возглавила Валентина Юнина.

Общественная территория «Аэропарк» начала создаваться в микрорайоне Аэродром города Гатчины первой. Проект большой, поэтому реализация проходила в несколько этапов. По состоянию на 5 ноября 2023 года больший процент износа составляют объекты первого этапа – в частности, скейт-городок. На скамейках отсутствуют детали, краска облезла, но самое опасное для юных спортсменов представляют собой насыпные склоны, из которых торчат металлические штыри, скрепляющие резиновую основу.

На липовой аллее и площадках вдоль ул. Кныша тоже все нужно подкрашивать. На детских площадках пришло время обновлять утраченное. Требует внимания сцена. Вдоль прогулочной зоны портят вид «зады» местного рынка: склад мусора, облезлые ларьки и запах. В дождь с территории рынка ручьем течет вода на аллею и подмывает качели.

Бульвар Науки в микрорайоне Хохлово поле - это не только место отдыха, но и артерия для круглосуточного пешеходного транзита. Проект реализовывался в несколько этапов, и та его часть, которая была открыта первой, требует косметического ремонта.

Проект «Гатчинский дворик», включающий сквер Терентьева и сквер Куприна, через несколько дней после открытия требовал приложения заботливых рук. В сквере Куприна, например, в центре стоит лужа, нет стока. Обновленный в ходе благоустройства исторический забор – ободран. Очень портит вид погнутый забор из профнастила, растянувшийся вдоль сквера, и позеленевшая стена частной гостиницы.

Общественники описали и оценили состояние общественных территорий по 5-балльной шкале, приложив к отчетам фотоматериалы. Итоги проделанной работы по каждому поселению будут обобщены, проанализированы и доложены на заседании комиссии, куда будут приглашены руководители профильных структур администраций района и поселений для выработки рекомендаций.

Татьяна Можаева