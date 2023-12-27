В Дружной Горке открыли «Сквер Ритингов»

С долгожданным событием жителей поселка поздравили руководители Дружногорского поселения Ирина Моисеева и Игорь Отс, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

- С большим удовольствием поздравила жителей Дружной Горки с таким замечательным предновогодним событием. Новое общественное пространство – это ещё одна точка притяжения жителей. В разработке проекта принимали участие сами жители, поэтому уверена, что здесь будем комфортно жителям всех возрастов и разных увлечений. Главное теперь - беречь эту красоту! - обратилась к собравшимся Людмила Тептина.

Сквер наполнен элементами, о которых просили жители. Есть «тихая зона» со скамеечками, фотозона, качели и долгожданная для жителей большая детская площадка. Для любителей активного досуга - скейтпарк.

Благоустройство сквера выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что в начале сентября в будущем сквере высадили молодые яблони и саженцы сирени. В посадке деревьев приняли участие выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Ленинградской области, руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, представители Президентской программы из Санкт-Петербурга, ученики Дружногогорской школы - члены Молодежного совета.

Фото с личных страниц в ВК Ирины Моисеевой и Людмилы Тептиной