Ситуация с электроснабжением в Ленинградской области – на контроле

Отмечается, что в выходные и праздничные дни, в условиях понижения температуры наружного воздуха, в ряде коттеджных посёлков, СНТ и населенных пунктов Ленинградской области пиковые нагрузки значительно превысили разрешенные нагрузки и пропускную способность электросетевой инфраструктуры.

Специалисты отмечают, что в загородных домах, где электроснабжение обеспечено по третьей категории надежности, необходимо снизить нагрузку на сети. Для этого следует отключить декоративную подсветку, обесточить хозяйственные постройки, а также не использовать бытовые электроприборы, которые не являются жизнеобеспечивающими.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко держит ситуацию с электроснабжением на личном контроле. Более того, уже сейчас оперативно принимаются решения, которые в будущем облегчат ситуацию с электроснабжением. Так, в 2024 году начнутся работы по разделению подстанций и линий, снабжающих населённые пункты и садоводческие товарищества.

«По обращениям жителей комитет по ТЭК Ленобласти проанализировал ситуацию, которая в праздничные дни сложилась с электроснабжением в нескольких пригородных районах. Компании Ленэнерго в 2024 году будет предложено при участии области начать работу по разделению подстанций и линий, снабжающих населённые пункты Ленобласти, от СНТ и ДНП. Это повысит надежность электроснабжения постоянно проживающих в населённых пунктах жителей региона», - подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Компании Ленэнерго предложили провести анализ мощности, которую реально используют СНТ и КП.





Фото: Россети Ленэнерго