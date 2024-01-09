Ленобласть повысит надежность коммунальной инфраструктуры

«Несмотря на сложную ситуацию и аномальную погоду, все коммунальные службы на праздниках отработали неплохо. Минимальное устранение аварий прошло в срок до часа, среднее по электроснабжению составило 3 часа 20 минут. Поставил задачу существенно повысить надежность работы сетей и трансформаторных подстанций. Мы определили причины и план действий по их устранению. С профильными комитетами и ресурсоснабжающими организациями, с управляющими компаниями должны сделать все, чтобы в следующий раз при морозах избежать такого числа отключений. Понятно, что основная причина аварий — превышение фактического потребления над заявленной мощностью», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на сегодняшнем заседании энергетического штаба региона.

Как пояснил председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов, в новогодние праздники в Ленинградской области произошло 246 аварий, 211 из них — на сетях электроснабжения. Около 95% из них связаны с превышением допустимых нагрузок в СНТ, ДНП и коттеджных поселках. Температура в Ленобласти опускалась до -39, и многие отапливались электричеством, хотя не везде заключены договоры на такую мощность и, соответственно, не обслуживается надлежащим образом инфраструктура. При превышении лимита срабатывала автоматика и происходили отключения, в основном в СНТ. Большинство отключений произошло во Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах.

Глава региона поручил комитету по топливно-энергетическому комплексу совместно с энергосбытовыми компаниями провести полный аудит энергопотребления всех проблемных территорий и проработать разделение электросетевого оборудования: отдельно ― постоянным жителям Ленинградской области и отдельно ― СНТ, ДНП. Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности.

Как подчеркнули в комитете по ЖКХ, на сетях водоснабжения на каникулах произошло 22 аварии: часть из них была связана с замерзанием труб из-за сильных морозов, в том числе — на вводах в многоквартирные дома. Трубы отогревали. Комитет по ЖКХ проанализирует, как можно избежать такой ситуации в сильные морозы: речь идет о ремонте сетей, увеличении глубины их залегания и прокладке согревающего кабеля.

Глава региона добавил, что самые большие нарекания вызвала работа управляющих компаний. Новому главе Госжилнадзора Денису Беляеву поручено проанализировать работу каждой управляющей компании и причины аварийных ситуаций, возникших на их домах. Всем им предстоит дать предписания, что нужно сделать для решения проблемных вопросов.