Ленобласть подвела итоги благоустройства — 2023

«В 2023 году во всех районах Ленинградской области благоустроено 105 общественных территорий и 5 объектов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По региональным программам новый облик обрели 28 дворов и 11 общественных пространств. Самое главное — по каждому проекту идет голосование жителей, после которого наши архитекторы и проектировщики встречаются с ними, общаются, обсуждают идеи и предложения. На территориях появляется именно то, о чем просят и чего ждет большинство местных жителей. И вот итог: зимой и летом, утром, днем и вечером в парках, на спортплощадках, набережных кипит жизнь, люди гуляют, занимаются спортом, проводят время с семьей и друзьями. В 2024 году программа продолжится — план еще объемнее», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Мероприятия по реализации проекта позволят улучшить качество городской среды в России к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Для жителей муниципальных образований создан механизм вовлечения, благодаря которому каждый гражданин страны старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.