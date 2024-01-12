Ленинградским школьникам расскажут о правилах поведения в Сети

На сайте проекта доступны 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Благодаря видеороликам школьники смогут узнать о безопасном поведении в сети Интернет, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России.

«Цифровой ликбез» – это всероссийский просветительский проект, который с помощью коротких видеороликов помогает повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в Сети. Мультфильмы для детей и взрослых подготовлены экспертами ведущих цифровых компаний-лидеров. Четвертый сезон проекта запустили Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области.